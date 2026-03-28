Olvídese de los productos caros pra quitar manchas de su ropa: este es el truco casero con detergente y azúcar que es furor

La mezcla de detergente y azúcar adquiere protagonismo en la limpieza doméstica - crédito cortesía FoodUnfolded

En medio del aumento constante en los precios de productos de limpieza y la búsqueda de alternativas más económicas y sostenibles, un truco casero ha comenzado a ganar popularidad entre quienes buscan soluciones prácticas para el hogar.

Se trata de una mezcla sencilla, pero llamativa: detergente para ropa combinado con azúcar, aunque pueda parecer inusual, esta fórmula se ha convertido en tendencia por su capacidad para enfrentar uno de los mayores dolores de cabeza domésticos: las manchas difíciles.

Lavar la ropa es una tarea cotidiana que, en apariencia, no representa mayor complejidad. Sin embargo, cuando se trata de eliminar residuos de grasa, aceite de motor o incluso pintura, la situación cambia por completo, pues este tipo de suciedad suele resistirse a los métodos tradicionales y obliga, en muchos casos, a recurrir a productos especializados que no siempre son accesibles.

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Es en este contexto donde los llamados “trucos caseros” vuelven a tomar protagonismo. La mezcla de detergente con azúcar ha comenzado a posicionarse como una alternativa efectiva, económica y fácil de preparar, especialmente para tratar manchas complicadas sin necesidad de recurrir a químicos costosos.

El truco viral del detergente y azúcar: la mezcla casera que conquista internet para eliminar manchas difíciles - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

El secreto de esta combinación radica en las propiedades del azúcar. Aunque normalmente se asocia con la cocina, este ingrediente tiene características que lo hacen útil en tareas de limpieza.

Sus componentes naturales actúan como agentes humectantes, lo que significa que ayudan a retener la humedad y a suavizar superficies y en el caso de la ropa, esto facilita la penetración del detergente en las fibras del tejido, permitiendo una limpieza más profunda.

Además, el azúcar aporta una ligera acción abrasiva que contribuye a desprender residuos adheridos, como grasa o pintura, sin dañar la tela. Al combinarse con el detergente, potencia su efecto y mejora los resultados en comparación con el uso del producto por sí solo.

Cómo preparar la mezcla

El procedimiento es sencillo. Primero, se debe aplicar detergente directamente sobre la mancha y luego, se añade una pequeña cantidad de azúcar y se frota suavemente la zona afectada. Tras dejar actuar la mezcla durante algunos minutos, la prenda se enjuaga o se lava de manera habitual. En muchos casos, este método permite eliminar manchas que parecían imposibles de quitar.

El regreso de los trucos caseros: cómo el azúcar y otros básicos del hogar se adueñan de las soluciones para manchas y plagas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

Pero este no es el único uso que ha impulsado el interés por el azúcar en el hogar. En paralelo, otra mezcla casera también ha ganado terreno, especialmente durante la temporada de calor: la combinación de bicarbonato de sodio y azúcar para eliminar cucarachas.

Con la llegada del verano, estos insectos suelen proliferar en ambientes cálidos y húmedos, convirtiéndose en una molestia recurrente en muchos hogares. Frente a la resistencia que han desarrollado a algunos insecticidas comerciales, muchas personas han optado por soluciones más simples y accesibles.

La mezcla de bicarbonato y azúcar funciona como un cebo. El azúcar actúa como atrayente, ya que su olor y sabor resultan irresistibles para las cucarachas. Una vez que consumen la mezcla, ingieren también el bicarbonato de sodio, que reacciona con los ácidos de su sistema digestivo.

Esta reacción genera gases que los insectos no pueden expulsar, provocando una acumulación interna que resulta letal y de esta manera, la combinación actúa desde el interior del organismo, interrumpiendo el ciclo de vida de la plaga de forma efectiva.

El uso de azúcar y bicarbonato se consolida como alternativa contra las cucarachas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Uno de los principales beneficios de este método es que no implica el uso de sustancias tóxicas, lo que lo convierte en una opción más segura para hogares con niños o mascotas. Además, su bajo costo y facilidad de preparación lo hacen accesible para la mayoría de las personas.

No obstante, es importante tener en cuenta que este tipo de soluciones caseras tiene sus limitaciones. En casos de infestaciones severas, la intervención de profesionales en control de plagas sigue siendo la alternativa más recomendada, ya que cuentan con herramientas y productos diseñados para erradicar colonias más complejas.

En el caso de la limpieza de ropa, la mezcla de detergente con azúcar tampoco reemplaza por completo a los productos especializados, pero sí puede ser una herramienta útil dentro de la rutina doméstica, especialmente cuando se busca ahorrar dinero o reducir el uso de químicos.