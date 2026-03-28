Colombia

Importante hospital de Colombia anunció que cierra su servicio de emergencia y trauma por sobreocupación de más del 300%

Ante el aumento en los tiempos de espera y la permanencia de pacientes en áreas no destinadas para hospitalización, el HIC solicitó a los ciudadanos acercarse a otras instituciones prestadoras de salud

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Un médico solo puede certificar días anteriores si la historia clínica demuestra que el paciente estaba imposibilitado para consultar antes. Sin ese respaldo documental, la EPS puede negar el reconocimiento- crédito VisualesIA
Cierre de unidad por alta demanda en hospital de Piedecuesta - crédito VisualesIA

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) sede Piedecuesta comunicó el 27 de marzo de 2026 que el servicio de Emergencia y Trauma enfrenta una sobreocupación del 300% respecto a su capacidad instalada.

A raíz de esta situación, la institución informó a la opinión pública una medida restrictiva mientras logran manejar la contingencia: “Con el fin de preservar la seguridad de los pacientes y garantizar una atención adecuada, la institución ha determinado declarar la emergencia funcional y el cierre temporal de los servicios de la Unidad de Emergencia y Trauma”.

Ante el aumento en los tiempos de espera y la permanencia de pacientes en áreas no destinadas para hospitalización, el HIC solicitó a los ciudadanos: “Se recomienda respetuosamente a la ciudadanía dirigirse a instituciones de salud de la red que cuentan con disponibilidad para la atención de urgencias”.

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Dirigiéndose a las autoridades competentes, el hospital pidió: “Se agradece a los centros reguladores de urgencias y a las entidades competentes y pertinentes no direccionar nuevos pacientes a la institución y fortalecer la remisión hacia otras IPS de la red con capacidad de atención”.

Tras la activación de “los protocolos correspondientes para restablecer su capacidad operativa en el menor tiempo posible”, el Hospital Internacional de Colombia explicó que informará de manera oportuna sobre la reapertura de los servicios. Reafirmó, además: “Agradecemos la comprensión y reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la atención integral de los pacientes”.

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) en Piedecuesta, Santander, anunció el cierre temporal del servicio de urgencias por alta demanda - crédito Hospital Internacional de Colombia (HIC)
El Hospital Internacional de Colombia (HIC) en Piedecuesta, Santander, anunció el cierre temporal del servicio de urgencias por alta demanda - crédito Hospital Internacional de Colombia (HIC)

Roy Barreras denuncia caos en hospitales y falta de medicamentos

Durante el debate presidencial “Construir una Colombia más equitativa”, realizado el 28 de marzo de 2026, Roy Barreras —médico cirujano y exdiplomático— advirtió sobre el grave caos en hospitales y la falta de medicamentos, señalando que esta crisis ya está provocando la muerte de ciudadanos, mientras defendía la necesidad de una reforma al sistema de salud, pero con una crítica explícita al modo en que el presidente Gustavo Petro ha intentado implementarla.

De acuerdo con el evento organizado por El Espectador, el exaliado político de Petro subrayó su preocupación ante las dificultades concretas que enfrentan hoy los pacientes, y se distanció de las propuestas del Gobierno al remarcar: “En este Gobierno, se está muriendo gente; tiene que garantizar el pago a clínicas y hospitales para que no cierren servicios y tiene que garantizar que alguien responda por la salud de los colombianos”, afirmó Barreras durante su intervención.

- credito Lina Gasca/Colprensa
Roy Barreras insistió en que la reforma sanitaria es necesaria, pero criticó la implementación del Gobierno y la falta de planificación - credito Lina Gasca/Colprensa

En su exposición, alertó que persistir con deficiencias operativas y burocráticas podría derivar en daños irreversibles para la población, y cuestionó tanto las largas filas como la inacción frente a la escasez de insumos esenciales.

La realidad del sistema de salud colombiano se encuentra atravesada por un debate permanente que tomó especial relevancia después de que el Congreso archivara el proyecto original de reforma impulsado por el Ejecutivo en abril de 2024 y una nueva versión fuera nuevamente frenada en diciembre de 2025.

Estos bloqueos legislativos dejaron sin respuesta técnica la pregunta de quién asumiría la gestión del riesgo en salud, y abrieron un periodo de incertidumbre en el que el Gobierno ya optó por intervenciones parciales mediante la Superintendencia de Salud, incluyendo la liquidación de Entidades Promotoras de Salud (EPS) insolventes.

Según Barreras, sin pagos garantizados a clínicas y hospitales, los servicios pueden colapsar y la salud de los colombianos está en riesgo - crédito Reuters
Según Barreras, sin pagos garantizados a clínicas y hospitales, los servicios pueden colapsar y la salud de los colombianos está en riesgo - crédito Reuters

En un bloque de intervención directa ante el público y los otros candidatos —Claudia López y Luis Gilberto Murillo—, Barreras detalló su visión para una reforma: propuso un esquema mixto público-privado, dignificación del personal sanitario y priorización de la entrega domiciliaria de medicamentos, en contraste con el enfoque estatista del Ejecutivo.

“Las reformas hay que aprobarlas, pero antes de hacer una cirugía hay que transfundir el sistema, hay que meterle sangre y esos recursos de capital”, señaló el candidato ante el auditorio. Esto, en su criterio, implica garantizar antes la estabilidad financiera a hospitales y clínicas, evitando cierres de servicios.

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