El hijo menor de Luisa Fernanda W causa furor en redes sociales al imitar a su mamá

La creadora de contenido compartió un hermoso momento junto a su hijo Domenic - crédito Instagram/@luisafernandaw

En las historias de su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda W enterneció a los internautas con un divertido momento que vivió junto a Domenic. Ella llega a su clóset buscando a su hijo menor, pero se lleva una sorpresa porque el pequeño huye inmediatamente de ahí con uno de sus productos de maquillaje. Luisa logra alcanzarlo y le hace saber que eso que tiene es de ella. Con mucha ternura, el pequeño empieza a imitarla balbuceando lo que ella le habla. Luego vuelve a emprender la huida con gracia y diversión.

En la publicación, la creadora de contenido compartió el tierno y divertido momento con un mensaje en el que deja ver cómo se enamora cada vez más con las ocurrencias y aventuras de su hijo: “Explíquenme este amor tan infinito!”, escribió en la publicación.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar a la publicación y en expresarse ante el hermoso momento que compartió con su hijo, quien no solo enamora a su madre, sino que se ha ganado el afecto de los 19 millones de seguidores que tiene la creadora de contenido en su cuenta de Instagram. “Amo como la remeda”; " Amé cuando Domenic respondió “isi is di li Mimi” jajajaja” ; “Que belleza y ternura de video” , fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W tienen dos hijos producto de su relación sentimental crédito @pipebueno/Instagram

Cabe recordar que Domenic es el segundo hijo de Luisa Fernanda W, nació el 27 de octubre de 2022, fruto de su amor por el cantante de música popular Pipe Bueno con quien sostiene una relación sentimental desde 2019. Actualmente está comprometida después de la romántica propuesta que le hizo Pipe Bueno de compartir su vida juntos, en un viaje soñado.

Luisa Fernanda W y sus hijos

Luisa Fernanda W contó que sus hijos están felices cuando están con ella - crédito @luisafernandaw/Instagram

Esta no es la primera vez que Luisa Fernanda W demuestra el amor que siente por sus hijos, pues frecuentemente comparte espacios de su vida personal y profesional. En un video donde le mostraba a sus seguidores su outfit del día se puede observar a los dos niños, los cuales se ven felices ante la presencia de la creadora de contenido paisa.

En otra oportunidad, durante una entrevista en la La sala de Laura Acuña contó que no tenía entre sus planes ser mamá, pues no se sentía lista para asumir una responsabilidad de ese tipo. “No quería ser mamá jamás, yo estaba en mi vida pensando en otra cosa, yo quería viajar, quería disfrutar mi vida de otra manera”, señaló.

Sin embargo, a lo largo del programa afirmó que el apoyo y amor de su pareja la hicieron dejar atrás las dudas y tomar la decisión de ser mamá. Es así que la creadora de contenido mencionó que no cambiaría por nada haber tenido a Máximo y Domenic. “Yo veo a mis dos hijos y no puedo creer que sean míos”, dijo. De igual manera, la paisa señaló que el tiempo pasa muy rápido: “Me parece mágico, en qué momento nacieron, estaban en la barriga y ya están gigantes”.

Aunque la maternidad tiene sus días malos, ha sido muy lindo todo el proceso. “Yo a veces a suelo romantizar mucho la maternidad, porque amo verlos y sentir que son míos”, comentó la creadora de contenido.