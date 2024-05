La ‘Gorda’ Fabiola reveló secreto íntimo de su exesposo y lo recordó con desdén: “Nunca llegó”

'La Gorda' Fabiola recordó la época de su primer matrimonio - crédito @gorditafabiola/Instagram

La vida privada de los humoristas de Sábados felices se ha convertido en un tema de gran interés general en Colombia, principalmente para los televidentes que siguen el programa.

Los negocios de algunos integrantes del elenco, como Don Jediondo o César Corredor, así como el matrimonio de la Gorda Fabiola con Polilla llama la atención de la audiencia.

Sobre esta pareja se sabe mucho, ya que ambos han sido muy abiertos acerca de lo que viven dentro de las paredes de su hogar. De hecho, han compartido en sus redes sociales cada viaje que hacen o el proceso de convivencia con su hijo, de la misma manera que la relación que tiene Nelson Polanía con los hijos del matrimonio anterior de Fabiola Posada.

Acerca de esa etapa de la vida de la comediante samaria se conoce muy poco, pero hace algunos días reveló algunos detalles en entrevista con Tropicana. Por ejemplo, aseguró que contrajo nupcias por primera vez cuando tenía tan solo 19 años, en 1983, y estaba estudiando Comunicación Social y Periodismo en Bogotá.

La humorista se ha convertido en uno de los rostros más famosos de 'Sábados Felices' - crédito cortesía

Su primer esposo fue el psicólogo Mauricio Valencia, padre de su hija Alejandra, a quien tuvo que criar sola. La tarea supuso gran dificultad para ella, pero logró sobreponerse con el apoyo de su madre y con la oportunidad que se le dio en la televisión.

“Yo bajaba todos los días con el cochecito y la bebita, le entregaba a mi mamá y me iba para la universidad a terminar la carrera. En una de esas bajadas estaba el productor de Sábados Felices, Gonzalo Acosta, esperando a que pasara una gorda para que hiciera un extra y preciso pasé yo. Me dijo: ‘Señora, señora, estamos buscando una persona como usted para grabar un chistecito en Sábados felices’. Esa fue la gran puerta que se abrió”, agregó acerca de su experiencia.

La razón por la que tuvo que pasar por tantas cosas sola fue porque su exesposo no le dio ningún auxilio. Inclusive, recuerda que cuando estaba en labor de parto, él la dejó sometida al más cruel abandono en el hospital.

“Mauricio era psicólogo y trabajaba. De allí salió echado, no le renovaron contrato y nos quedamos viendo un chispero con la deuda del apartamento y un embarazo de alto riesgo”, comenzó explicando la humorista.

La Gorda Fabiola en la boda de su hija Alejandra, que es fruto de su primer matrimonio - crédito @gorditafabiola/Instagram

También siguió contando que “llegó el momento del parto y cuando lo llamé le dije: ‘¿Dónde estás?, estoy con dolores porque reventé fuente’. Él me dijo ya iba para allá, pero nunca llegó. Apareció dos días después porque estaba celebrando que iba a ser papá”.

Sobre cómo se conocieron, la Gorda Fabiola aseguró que Mauricio era hermano de un profesor suyo de la universidad, el cual los presentó. El amor floreció rápidamente y en cuestión de meses ya eran pareja.

“Después de tres meses de noviazgo me casé con Mauricio Valencia. Él me hacía reír muchísimo y me casé a escondidas. Yo era una simple estudiante que dependía del giro mensual de mis padres y ellos dejaron de enviarme dinero. Después Mauricio se quedó sin trabajo y empezó Cristo a padecer”, siguió diciendo.

¿Cómo se conocieron <i>La Gorda Fabiola </i>con <i>Polilla</i>?

Polilla y la Gorda Fabiola se conocieron en el set de 'Sábados Felices' - crédito @gorditafabiola/Instagram

Por todas las dificultades que vivió con su expareja, decidieron separarse a los pocos años. Ya estando en el elenco de Sábados felices conoció a Polilla y se sintió respaldada por él. Un día en el set, al despedirse, se besaron como fruto de la química que ya había entre ellos.

“Luego de ese beso me di cuenta de que me gustaba. Al día siguiente lo veía y ya sentía maripositas en el estómago. También comencé a arreglarme más. Precisamente ahí comenzó todo”, indicó la Gorda Fabiola en la emisora citada.

Finalmente, contó que su amor comenzó a escondidas por el miedo al qué dirán. “Me daba temor lo que pudieran decirnos en el canal, pues él era muchísimo menor que yo y yo ya me había separado”, concluyó.