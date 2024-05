Él es Camilo Pulgarín: ni el veneno de María José le alcanzó para quedarse en ‘La casa de los famosos Colombia’

Él es Camilo Pulgarín, el recién eliminado de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

La casa de los famosos Colombia presentó a Camilo Pulgarín como el nuevo integrante del reality el lunes 1 de abirl. Sin embargo, el joven antioqueño de 28 años no consiguió el respaldo suficiente de sus seguidores y se convirtió en el más reciente eliminado de la competencia de celebridades.

Juan Camilo Pulgarín inició en las redes sociales con el proyecto de Las Cardashians en la que, junto a uno de sus mejores amigos, bromeaban sobre temas de la cultura juvenil en Medellín, con un acento bastante marcado de la región. Se hizo famoso en Instagram cuando en uno de sus personaje conocidos como María José, se disponía a cortarse una larga cabellera de color lila.

Sin embargo, la joven figura bromeó con el hecho de que en la peluquería se excedieron con el corte de cabello y le dejaron el largo hasta los hombros: “Pues esa pirob4 me dejó calva, yo le dije que las puntas y no entiendo esa vieja qué piensa. Ya parezco el meme […] ¡Qué rabia parce, qué rabia! Con este motilado me llamo María José, me gustan los libros, soy taciturna, vegetariana, animalista”.

El paisa cuenta con más de un millón de seguidores en la red social Instagram y aproximadamente siete millones en TikTok. Previo a su entrada al reality del Canal RCN Pulgarín comenzó un nuevo proyecto llamado Gordas de envidia, en el que hace entrevistas con el personaje con que ha parodiado en los últimos años, por el que han pasado figuras como Mateo Carvajal, Dani Duke y Aida Victoria Merlano.

Uno de los hechos que conmocionó a los participantes de LCDLFC sobre Camilo Pulgarín fue durante su relato sobre cómo la violencia en Medellín le arrebató a uno de sus mejores amigos. “Crecí en un barrio en el que las pandillas y bandas del narcotráfico dominaba la zona. Perdí un amigo por cruzar una frontera invisible”, mencionó.

Qué pasó con Pulgarín en LCDLFC

Fue el primer famoso en ingresar a la competencia de los cuatro nuevos integrantes, incluso, se rumoró que intentó sostener un romance con el actor Sebastián González que formó parte del grupo Infiltrados.

“Con un porcentaje de 33,37% quien ingresa a la competencia oficial de La casa de los famosos Colombia eres tú... Camilo”, mencionaron Cristina Hurtado y Carla Giraldo.

Estuvo como nominado en la placa junto a otros de sus compañeros, logrando salvarse en repetidas ocasiones gracias al voto de sus seguidores. Su paso por la competencia no tuvo mayores contratiempos, pues siempre fue bien recibido por los integrantes de los equipos Galácticos y Papilla.

En una oportunidad, en calidad de broma, tuvo un enfrentamiento con Karen Sevillano cuando la creadora de contenido utilizó una almohada para recrear a su novio Neider. Pulgarín, para tratar de hacer ameno el ambiente simuló un intento de infidelidad, por lo que fue severamente regañado por la vallecaucana que no vio con buenos ojos el actuar de su compañero.

Así fue la visita de su mamá a la casa estudio

El influenciador recibió la visita de su mamá en la dinámica de congelados en la noche del 29 de abril, sorpresa que logró conmoverlo hasta las lágrimas a pesar de ser el participante que lleva menos tiempo encerrado, lejos de sus seres queridos.

“¿Dónde está mi hijo? ¡Cami! ¿Dónde estás, hijo?”, decía mientras lo buscaba y ya después que lo vio se dejó llevar por las palabras de amor y apoyo.

“Te amo. Tu papá te adora. Sigue adelante, eres una gran persona. Lo has demostrado. No te deprimas. Eres alegre. Esa María José me hace gozar mucho. No llores. Mucha suerte. Te ha ido muy bien. Tienes una estrella grande. Logra todas tus metas”, dijo la señora María Eugenia en su mensaje.

La mujer felicitó a todos los presentes, no sin antes darle un severo regaño al joven por la delgadez y le pidió que se alimentara mejor, además, que lo espera con los brazos abiertos en su hogar el día de su eliminación.