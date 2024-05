Isabella Santiago reveló la parte de su cuerpo de la que no le gusta hablar: “Siento que es algo muy privado”

La actriz venezolana habló sobre esa parte que no ha tomado la decisión de cambiar aún - crédito @itmyol/X

En los últimos días, La casa de los famosos Colombia estuvo en boca de millones de personas en redes sociales y televisión. Principalmente, por la visita de Wendy Guevara, que ganó la versión mexicana del reality, pero lo que más generó opiniones fue la expulsión de Isabella Santiago al haber roto una buena cantidad de reglas.

La actriz de Lala’s Spa fue sancionada por El Jefe, que de inmediato pidió a la venezolana abandonar la competencia: “Por eso estás expulsada de la competencia. Abandona mi casa en este momento, tus compañeros prepararán tus pertenencias y te las harán llegar”. Entre las normas que quebrantó Santiago, destacan el acoso que provocó a Miguel Melfi y agresiones físicas contra sus compañeros, saliendo por la puerta de atrás del formato.

La actriz esta siendo fuertemente criticada por su comportamiento durante y después de la fiesta temática en La casa de los famosos - crédito captura de panta Canal RCN y ViX

Horas antes de que se llevara a cabo la lamentable expulsión, la actriz compartió algunos momentos con la influencer mexicana que ingresó por unas horas al formato. Allí, las dos tuvieron la oportunidad de participar en la dinámica resulta y resalta en la que Guevara habló con Isabella sobre su transición a mujer.

En este espacio, la venezolana habló sobre una parte de su cuerpo de la que no suele referirse en repetidas ocasiones, debido a que lo considera algo “muy privado”. Con el humor que caracteriza a Wendy, un tanto desparpajado y chabacán, la mexicana quiso saber cómo afrontó esa aceptación de su cuerpo.

“Ustedes siempre lo han querido saber. Es que yo creo que ya no tienes, ¿o sí? ¿No quieres decirlo? Si no quieres no hay ‘pedo’, porque yo sí tengo”, fue la pregunta que lanzó la también cantante aquel 3 de mayo de 2024 en la casa estudio.

Isabella Santiago y Wendy Guevara intercambiaron ideas en la dinámica 'resulta y resalta' - crédito @itmyol/X

La respuesta de Isabella dejó a más de uno con la boca abierta, afirmando que es un tema del que no le gusta. Sin embargo, aseguró que ya ha pasado tiempo y era la oportunidad perfecta para sacar a flote sus sentimientos al respecto sobre el cambio de sexo.

“Pero eso era antes, ahora ya estoy en un momento de mi vida mucho más maduro donde puedo decir que realmente aún no he hecho el proceso de cambio porque me pasó algo en el último año que fue que lo intenté por tercera vez y casualmente siempre pasaba algo que no hacía que sucediera”, puntualizó la actriz en la dinámica.

Wendy Guevara ingresó por unas horas a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @carlagiraldo/IG

Después de haber intentado en tres oportunidades el cambio de sexo, comprendió que era algo que no necesitaba, sintiendo que si elimina esa parte de su cuerpo elimina de raíz la conexión con la fuerza con la que vino a la tierra.

“Al final entendí que no es necesario porque la fuerza y vitalidad de este cuerpo en el que vine a nacer, pues, está ahí. Siento que si uno como persona trans corta esto, pues, acaba con la conexión directa. Entendí que no es necesario, que yo me puedo aceptar a mí misma tal cual y como soy”, concluyó Isabella.

Rápidamente, su respuesta generó opiniones divididas en redes sociales, en los que algunos lo tomaron con gracia y otros simplemente afirmaron que es hermosa tal cual es. Entre los más destacados están: “Isa es hermosa como sea”; “con o sin riatota, la venezolana se veía reprimida en los galácticos”; “ella es mucho más femenina que algunas mujeres cis”; “no entiendo por qué se ve tan dejada en ocasiones, si se arreglaba bien”; “Wendy llegó a darle luz a esa mujer que no sabía qué camino tomar”, entre otros tantos.