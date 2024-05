Claudia López se sumó a Antanas Mockus y también renunció al Partidon Alianza Verde

La exalcaldesa aseguró que se retira del partido porque no representa sus valores y principios - crédito Iván Valencia/AP

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López confirmó en la tarde del lunes 6 de mayo de 2024 que se retira del Partido Alianza Verde, así lo dio a conocer a través de una carta que publicó en sus redes sociales.

En la misiva dirigida a la dirección nacional del Partido Alianza Verde, la exalcaldesa comenzó por recordar gracias a la “ola Verde” decidió comenzar su servicio en la vida pública.

Pero, argumentó su salida en que con el paso del tiempo el partido se fue llenando de una minoría petrista que cooptó el poder, aunque no representa ni la honra ni los valores que ha defendido a lo largo de su vida.

“Llegué con la ola Verde que nos inspiró a millones de ciudadanos a entrar a la vida y el servicio público y me voy porque el Partido Verde terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que he defendido y practicado en mi vida”, se lee en la carta.

En desarrollo...