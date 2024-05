Así operaba alias Pablito, el cocinero de coca en Barranquilla de los Pepes Mafiosos

Liliana Margarita Monsalve Mejía fue capturada por vender droga para los Pepes Mafiosos en Barranquilla - crédito Policía de Barranquilla

A finales de abril al Policía Metropolitana de Barranquilla dio un golpe importante a las estructuras de expendio de droga de la ciudad y detuvo a varios miembros de la red conocida como los Pepes Mafiosos, entre ellos a la rectora de un colegio, su hermano y un cocinero de coca que se encargaba de producir los estupefacientes.

Entre los detenidos destaca la figura de Pablo Enrique Roncallo Beltrán, alias Pablito, quien es acusado de ser el principal químico detrás de la producción de estupefacientes para el grupo criminal liderado por los hermanos Duque Rengel Palomino Rodríguez, conocido como alias Hanner, y Digno Palomino, alias el Viejo, identificado por las autoridades como el cabecilla de la organización.

En medio de las audiencias contra Pablito la Fiscalía reveló una serie de audios de interceptaciones telefónicas en las cuales se evidencia la profundidad y complejidad de las operaciones ilícitas llevadas a cabo por esta organización.

En dichas grabaciones, Roncallo Beltrán discute sobre un intento de asesinato en su contra, supuestamente financiado por miembros de una banda rival, lo que muestra la peligrosa red de traiciones y violencia en la que se mueven estas estructuras criminales.

“Choco y Polaco fueron los que financiaron para que me mataran, porque ellos dicen que fui yo el que dijo donde vivían ellos y el papá. El Niño y Morocho fueron los que dijeron eso, de que los estaba mal informando y esos manes pagaron para que me clavaran (mataran). Cachete y Víctor dijeron donde vivía”, le indica Beltrán a una mujer en una de las llamadas conocidas y reveladas por el medio regional Zona Cero.

La investigación reveló que, aunque Roncallo Beltrán había dejado de “cocinar” drogas para la organización, un ofrecimiento económico de parte de Hanner lo convenció de regresar a las actividades delictivas.

Pablo Enrique Roncallo, de 49 años, tiene un historial criminal con múltiples detenciones por una variedad de delitos, incluyendo tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, robo, uso de documentos falsos y violación de derechos de autor, lo que subraya su larga asociación con actividades ilícitas.

Además de Roncallo, la Fiscalía identificó a otros miembros de la red criminal, aunque señaló que la mayoría de los detenidos durante el operativo no estarían directamente relacionados con los Pepes Mafiosos.

A los detenidos se les han imputado cargos por delitos como la fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, así como por concierto para delinquir, mostrando el alcance y la gravedad de las operaciones de este grupo criminal.

“El Causa me dijo que me quieren matar, es más, Castor me quiere matar, porque Causa me dijo: ‘A mí me dijeron que te matara, que estaban los carros y los fierros, pero les dije que no, ya yo me retiré del lado de ellos, yo estoy trabajando con el Clan del Golfo. Causa me dijo que me cuidara”, se oye en la conversación.

La Fiscalía solicitó medidas de aseguramiento intramural contra los principales implicados, incluyendo a Roncallo Beltrán, como muestra de la severidad con que se está manejando el caso.

Se espera que en los próximos días se realice la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, en la cual se presentarán formalmente todas las pruebas acumuladas durante la investigación contra el cocinero de coca, la rectora del colegio, su hermano y demás integrantes de la estructura criminal al servicio de los Pepes, grupo que además de vender drogas, se enfoca en la comisión de extorsiones en Barranquilla y su área metropolitana.

La desarticulación de los Pepes Mafiosos significa un paso importante en los esfuerzos por restaurar la seguridad y el orden, aunque también subraya la complejidad y los desafíos constantes que enfrentan las autoridades en esta lucha incesante.