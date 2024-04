Por estas razones puede perder su pensión en Colombia: Esto es todo lo que debe saber

Si se de detecta que la persona no cumple con los requisitos de ley para mantener la pensión, la puede perder - crédito Colprensa

En Colombia, el sistema de pensiones enfrenta estrictas regulaciones para asegurar la protección de los beneficiarios y sus familias, tanto durante la vida laboral como después del retiro.

Es esencial comprender que este sistema se divide en dos regímenes principales: el de ahorro individual y el de prima media, este último administrado por Colpensiones. Sin embargo, es importante recalcar que, a pesar de que las pensiones están diseñadas para otorgar seguridad a largo plazo, existen ciertas circunstancias bajo las cuales un beneficiario puede perder este derecho.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Una de las causales más significativas para la suspensión de la pensión es el no reportar ingresos obtenidos por otras actividades laborales o económicas, lo cual puede ser visto como un fraude hacia el sistema de seguridad social. Adicionalmente, aquellos pensionados por invalidez que no asistan a los controles médicos requeridos o no actualicen sus informes médicos correspondientes, también corren el riesgo de ver suspendida su prestación.

Si la condición de una persona pensionada por invalidez mejora, puede ser una causal para la perdida de la pensión - crédito Shutterstock

En esta se destaca que la prestación por invalidez está sujeta a revisión y puede ser suspendida si la condición del beneficiario mejora de manera significativa, reduciendo su incapacidad laboral por debajo del 50 %.

Otras actividades que pueden conducir a la suspensión del beneficio incluyen participar en deportes de alto riesgo o realizar labores que exijan un esfuerzo físico o mental que contradiga el estado de salud reportado al momento de otorgarse la pensión. En el caso de las pensiones de sobrevivencia, estar involucrado de alguna manera en el deceso del beneficiario puede resultar en una evaluación crítica y posible revocación del beneficio. Según estas regulaciones, queda claro que el mantenimiento de la pensión está sujeto no solo al cumplimiento de los requisitos iniciales sino también al comportamiento y acciones del beneficiario una vez concedida.

El conocimiento de las condiciones y requerimientos necesarios para mantener el derecho a la pensión es crucial para todos los ciudadanos. La transparencia en el reporte de ingresos adicionales, la asistencia obligatoria a revisiones médicas para aquellos con pensiones por invalidez, y evitar actividades que contradigan la naturaleza de la prestación adquirida, son aspectos fundamentales para la continuidad del beneficio pensional en Colombia.

Este marco de regulaciones establece un sistema de vigilancia y control que busca proteger los recursos destinados a las pensiones, garantizando que estos se distribuyan de manera justa y equitativa entre aquellos que realmente los necesitan. Las causales de suspensión del beneficio pensional reflejan un compromiso con la sostenibilidad del sistema y la integridad de sus participantes. Al respetar y seguir estas normativas, los beneficiarios de pensiones en Colombia pueden asegurarse de contar con un soporte económico duradero que respalde su bienestar y el de sus familias después de la vida laboral.

Las personas con condiciones especificas para el acceso a su pensión, deben cumplir con todos los requisitos de seguimiento para mantener la pensión con las condiciones en que se les otorgó - crédito Procuraduría General de la Nación/página web

Pensión anticipada

En Colombia, existen razones especiales que permiten a una persona pensionarse de manera anticipada, antes de alcanzar la edad regular de jubilación. Algunas razones son:

Invalidez: Si una persona tiene una invalidez del 50% o más, puede acceder a una pensión anticipada. Esto es diferente a la pensión por invalidez.

Deficiencia física, síquica o sensorial: Aquellos que padezcan una deficiencia de este tipo del 50% o más, y que hayan cotizado 1.000 o más semanas, pueden pensionarse anticipadamente si tienen 55 años de edad o más.

Actividades de alto riesgo: Las personas que han desempeñado actividades laborales de alto riesgo durante al menos 20 años, y que tienen entre 45 y 50 años de edad con al menos 500 semanas de cotización, también pueden pensionarse de forma anticipada.

Por hijo en situación de discapacidad: Los padres con hijos en situaciones de diversidad funcional pueden acceder a una pensión anticipada para retirarse del trabajo y cuidar de sus hijos.

Se puede recuperar la pensión

Si una persona pierde la pensión hay diferentes formas de recuperarla, sin embrago, la metodología dependerá del caso en especifico. Algunas de las opciones son: la pensión de sobrevivientes, es decir, si el afiliado fallece antes de pensionarse, sus familiares pueden solicitar la pensión de sobrevivientes. Para ello, deben cumplir con una cotización de al menos 50 semanas en los 3 años previos al fallecimiento del afiliado. La causa del deceso debe ser de origen común, excluyendo accidentes o enfermedades laborales.

Existen diferentes formas de acceder de nuevo a la pensión, sin embargo, depende del caso - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Otra opción es la reactivación de la pensión, lo que significa que si una persona perdió la pensión por alguna razón, como no cumplir con los requisitos o suspender los aportes, puede reactivarla. Es importante informar adecuadamente sobre los ingresos y cumplir con los requisitos establecidos por la regulación.

La otra opción es la devolución de aportes, a ella se puede acceder en caso de que una persona que cumpla con la edad no haya alcanzado la meta de ahorro, en ese caso se puede solicitar la devolución de los saldos incluyendo el capital, los rendimientos y la redención de bonos. Esta opción solo está disponible a la edad de 62 años para hombres y 57 años para mujeres.