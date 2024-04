Martha Isabel Bolaños lo hizo de nuevo: tuvo intenso baile con Miguel Melfi

Martha Isabel Bolaños y Miguel Melfi bailan juntos - crédito notitalencol / Instagram

A pesar de sus conflictos con algunos concursantes de La casa de los famosos Colombia, Martha Isabel Bolaños logra vivir momentos de diversión y esparcimiento que le permiten olvidar las discusiones que se puedan generar.

Durante su permanencia en el programa, Bolaños se ha caracterizado por ser una mujer frontal y expresar sus opiniones, así no sea del agrado de muchos; pero también se ha destacado por su sensualidad, por su físico conservado a sus 50 años y, en especial, por su espiritualidad.

De otro lado aparece Miguel Melfi, que ha señalado como el ‘enamorado de los realities’, pues es recordado por haber participado en el concurso El Poder del Amor, donde logró un intenso romance con una modelo ecuatoriana. Además, su fugaz amorío con la actriz ibaguereña Nataly Umaña, por el que fue el centro de la polémica, ratificando su ‘mala fama’.

Ahora que Umaña salió de la competencia por los $400 millones, al cantante panameño lo han intentado relacionar con otras concursantes, como Ornella Sierra, de quien afirmó que solo la veía como su hermanita menor: “Yo quiero que ustedes sepan que quiero a Ornella como una hermanita menor”, afirmó Melfi.

Melfi y Ornella Sierra revelaron sus sentimientos - crédito @stivxmercury / X

Quedando descartada la Barbie costeña, algunos participantes y usuarios lo relacionan con La pupuchurra, a quien el cantante no le ha cerrado del todo las puertas.

Prueba de ello han sido las muestras de románticas y apasionadas de las que han sido protagonistas en los últimos días, de hecho, durante última la fiesta temática que se acostumbra a hacer, quedó más que demostrado que entre el panameño y la caleña hay química.

Quien fue testigo de ello fue La segura, que incluso intentó interrumpir la conexión que tenía la pareja durante el baile de una canción de salsa; sin embargo, ellos continuaron en su cuento.

En efecto, este nuevo episodio de la pareja fue masivamente comentado por redes sociales, elogiando los movimientos de la vallecaucana y la actitud “envidiosa” de la creadora de contenido. Mientras que otros aclararon que entre Bolaños y Melfi no puede haber una relación, debido a la diferencia de edad:

“Ustedes si inventa a demás Melfi no le gusta Marta ,Es solo con vivir ,Ella podría ser la mamá d Melfi, Ella necesita un hombre más maduro que Melfi y de la misma edad o más o menos que la de ella”; “Y la Segura envidiosa porque no sabe bailar así”; “Si dejen la envidia lo quieran o no Marta siempre sobresale en el grupo y las chismosas no soportan que otros brillen y opacan con sus venenosos comentarios”; “Ojalá fuera verdad para q las víboras se preocupen (sic)”, fueron algunas reacciones sobre el clip.

Martha Isabel Bolaños tuvo un intenso baile con Miguel Melfi -crédito Captura de pantalla Canal RCN

Cabe recordar que este nuevo episodio hace parte de otros acercamientos, incluso de mayor calibre, entre la pareja, debido a que, durante una reciente actividad dirigida por El Jefe, Miguel Melfi y Martha Isabel Bolaños, reconocida por su papel en Yo soy Betty, la fea, se vieron obligados a realizar una intensa escena de pasión y besos como parte del desafío impuesto en la competencia. Esta dinámica, destinada a probar la química y habilidades de actuación entre los participantes, mostró signos de una notable conexión entre el cantante panameño y la actriz, aun antes de que esta competición iniciara.

Sin embargo, luego de llevarse a cabo la escena, Martha Isabel expresó su descontento con el resultado de la dinámica. Aunque la actriz admitió que la tarea en sí había sido satisfactoria, señaló que su interacción específica con Melfi no cumplió con sus expectativas. Sugirió que, posiblemente, la timidez de Melfi frente a la situación le pudo haber jugado en contra:

A la actriz no le gustó el afán que tenía el panameño por besarla y tocarla - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“No ves que me quería mandar mano de una vez. No, despacio ¿viste que él quería de una vez besarme? y yo lo detuve y le di besitos en la cara para que fuera rico. Es hombre, no, yo lo quería disfrutar, quería que la escena fuera bien, estaba muy afanado”, fueron las palabras de Bolaños a su compañera Isabella Santiago.