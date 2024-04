Denuncian retrasos en la entrega de medicamentos para la afirmación hormonal de personas trans y no binarias en Colombia

Las entidades de salud no les estarían garantizando sus tratamientos hormonales a personas trans y no binarias, vulnerando así sus derechos a la salud física y emocional - crédito Carlos Ortega/EFE

La Liga de Salud Trans y la oenegé Colombia Diversa denunciaron demoras en la entrega de medicamentos para tratamientos hormonales a los que se someten las personas trans y no binarias en Colombia.

De acuerdo con la denuncia, varias personas pertenecientes a la población LGBTIQ+ han llegado a dichas organizaciones en busca de ayuda, dado que sus Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) no les están garantizando sus derechos en salud.

Así las cosas, consideran que las dificultades en el acceso a medicamentos hormonales esenciales para personas trans y personas no binarias, como testosterona, antiandrógenos, espironolactona, estrógenos y otros tratamientos farmacológicos empleados en los procesos de la afirmación identitaria: “Pone en riesgo la salud y la vida digna de quienes dependen de estos tratamientos para su bienestar físico y emocional”.

Lo anterior, dicen las organizaciones, implica no solo una barrera y una limitación a la salud de personas trans y no binarias, que no están accediendo a sus tratamientos; sino que además ha generado una desinformación frente a la cual muchas personas han tenido que especular sobre los motivos de la suspensión abrupta de sus tratamientos médicos.

“Si bien no existe información clara que justifique las dificultades en los accesos a medicamentos, varias personas nos han manifestado que las razones que les dan en sus EAPBs/IPSs son de desabastecimiento en el país, mientras que otras versiones afirman que se trata de un error en la cadena de suministros de estos productos, ya que estos no están llegando a los dispensarios de las EAPBs”, señalaron la Liga de Salud Trans y Colombia Diversa.

Organizaciones recuerdan que la salud y los derechos de las personas trans y no binarias en Colombia deben ser atendidos - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

Ante el retraso en el suministro de medicamentos para tratamientos hormonales, que vulnera los derechos a la salud de la población LGBTIQ+, las organizaciones hicieron un llamado al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), a la Superintendencia de Salud y a todas las entidades del sistema de salud a tomar medidas inmediatas para garantizar el suministro ininterrumpido de estos medicamentos esenciales.

“Preocupación, que además nos llevó a presentar un derecho de petición a estas entidades, con el fin de conocer de manera detallada cuáles son las razones y las medidas puntuales que han adoptado las entidades responsables para dar solución a esta situación”, precisaron.

Finalmente, recordaron que la salud y los derechos de las personas trans y no binarias deben ser atendidos: “Exigimos una acción inmediata para resolver esta situación y garantizar que todas las personas con identidades de género diversas tengan acceso a la atención médica oportuna e integral”.

Aumentó la cifra de homicidios contra líderes LGBTIQ+ en 2023

Un informe evidencia cómo la diversidad sexual en Colombia se condena a muerte - crédito Ernesto Guzman Jr./EFE

El 24 de abril, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la oenegé Colombia Diversa presentaron la más reciente edición de la revista Noche y Niebla, en la cual evidencian un recrudecimiento de la violencia en Colombia.

En el capítulo dedicado a los líderes sociales LGBTIQ+, las organizaciones destacaron que, a la fecha de la publicación del informe, se identificaron 155 asesinatos de personas pertenecientes a esta población en 2023, lo que significa un aumento del 12% en comparación con 2022.

Para el Cinep, “Ser una persona líder LGBTIQ+ se ha convertido en una sentencia de muerte”. Algunos casos recordados de violaciones a los derechos humanos contra esta población son: el asesinato en Bogotá de Óscar Parada Torres, abogado y representante LGBTIQ+; el de Franklin Pabón Camacho, activista trans no binaria del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia, asesinado en Malambo (Atlántico); el de Alba Karina Velasco, mujer lesbiana y lideresa comunitaria asesinada en Santander de Quilichao; el de José Eduardo, conocido como “Guama”, en el Cesar; y el de La Gaby, en Antioquia, quienes perdieron la vida a manos de paramilitares.