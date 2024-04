Harlen Castillo reveló su futuro en Atlético Nacional: estás fueron las palabras del portero Verdolaga

Harlen Castillo espera seguir vestido de verde para el segundo semestre - crédito Atlético Nacional

A una fecha de la final de la fase del Todos contra Todos de la Liga BetPlay Dimayor, Atlético Nacional será el gran ausente en los cuadrangulares finales tras cumplir una de sus peores presentaciones en el rentado local en los últimos años.

Frente a este panorama, el Rey de Copas ya piensa en el próximo semestre, por lo que comenzó una restructuración tanto en lo administrativo como deportivo con la llegada a la presidencia de a Sebastián Arango Botero en reemplazo de Mauricio Navarro.

Con el objetivo de pasar la página por el papelón hecho en liga y Copa Libertadores, las directivas del conjunto antioqueño estarían por confirmar la salida de varios futbolistas que no cumplieron con las expectativas en el cuadro Verdolaga.

Chipi Chipi Castillo sobre su continuidad en Atlético Nacional

El portero de Atlético Nacional ha tenido un semestre con altibajos - crédito @harlen_castillo/Instagram

Durante una entrevista con El VBAR de Caracol Radio, Harlen Castillo compartió detalles sobre su situación actual en el equipo y la dinámica interna del mismo, además de hablar sobre su posible permanencia.

“Los que toman las decisiones son los dirigentes; con la llegada de un nuevo presidente y un cambio en la dirección, es el entrenador quien tiene la última palabra sobre quién se va y quién se queda, así que eso escapa de mis manos. Me mantengo tranquilo y concentrado en mi trabajo, confiando en que mi rendimiento ha estado a la altura”, mencionó el guardameta.

A pesar de que su futuro puede ser motivo de incertidumbre, Castillo se muestra sereno y satisfecho con su desempeño en el club. “Me encuentro en calma, dedicándome a mi trabajo como siempre, enfocado en mejorar aquellos aspectos que necesito fortalecer, mientras espero la decisión de los dirigentes respecto a mi futuro”, agregó.

Desde su incorporación al equipo verde, Castillo ha experimentado un fuerte respaldo y reconocimiento por parte de los aficionados, quienes ya cuando jugaba en el Deportivo Pereira lo consideraban capaz de asumir un rol destacado en un equipo de mayor envergadura. Defendiendo el arco del equipo antioqueño, el nacido en Istmina, Chocó, ha sido parte fundamental en la disputa de tres importantes finales: la liga, la Superliga y la Copa Colombia.

Por último, el ex Deportivo Pereira se mostró confiado en cuanto a su futuro, teniendo en cuenta con su contrato con Atlético Nacional va hasta diciembre de 2025.

“No tengo incertidumbre. He sido un hombre muy positivo, siempre me he caracterizado por eso, tengo contrato y he estado de una forma regular, manteniendo el nivel cuando me han necesitado, y sé que no soy quien toma las decisiones”.

Los jugadores que dejarían las filas de Nacional para el segundo semestre

Con la eliminación en la Liga BetPlay, Atlético Nacional empezaría la barrida en su nómina con la salida de varias figuras - crédito Colprensa

Para el encuentro del sábado 27 de abril en Medellín frente a Deportes Tolima, se anticipa que podría ser el último juego para varios futbolistas del equipo paisa que no han cumplido las expectativas en el primer semestre de 2024, dado que el entrenador Pablo Repetto considera no contar más con ellos.

De acuerdo con la información de Blu Radio y revista Semana entre los jugadores de Nacional próximos a salir se encuentran Jefferson Duque, Eric Ramírez, Robert Mejía y Santiago Rojas, de este último se especula que muy posiblemente rescinda su contrato para volver a Nacional de Paraguay, equipo propietario de sus derechos.

La emisora también menciona la posible salida de otros jugadores como Carlos Sierra, incorporación para el 2024, y el defensa Sergio Mosquera, quienes han sido suplentes por su desempeño insuficiente, especialmente Mosquera por errores que contribuyeron a la eliminación del equipo en la Copa Libertadores.

Por su parte, la revista señala que también podrían salir Daniel Mantilla, Neyder Moreno, John Duque y Agustín Álvarez Wallace, existiendo dudas sobre la renovación de este último, ya que es uno de los pocos jugadores que la afición esperaría retener para el segundo semestre.