Dian suspende 4 millones de contribuyentes por RUT desactualizado

Según Portafolio, esta acción se debe a la desatención al requisito de informar un correo electrónico, vigente desde 2012 - crédito Colprensa

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) comunicó la suspensión de aproximadamente cuatro millones de contribuyentes del Registro Único Tributario (RUT) debido a que estos se encontraban desactualizados.

Esta medida, que afecta a cerca de 3.9 millones de inscritos, se tomó tras no lograr contactar a los titulares para que actualizaran sus datos, especialmente la falta del correo electrónico obligatorio.

La problemática surge tras intensas campañas durante los años 2022 y 2023 por parte de la Dian, buscando la actualización de los registros. La entidad enfatizó en la importancia de mantener al día el RUT para evitar inconvenientes en trámites tributarios, como la declaración del impuesto sobre la renta de personas naturales para el año gravable 2023.

La falta de un correo electrónico registrado, requisito vigente desde 2012, ha sido el principal motivo de suspensión, según explicaron desde Portafolio.

Además de la suspensión por la falta de correo electrónico, la Dian aborda otras irregularidades como la no actualización de la actividad económica, según lo estipula la clasificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), afectando a más de dos millones de contribuyentes.

Los procesos como la declaración de renta y emisión de facturas se facilitarían con información actualizada, incluidos los datos para extranjeros con PEP caducado - crédito @DIANColombia / X

También se mencionó la situación de 16.255 extranjeros cuyos registros aún están vinculados al Permiso Especial de Permanencia (PEP), ya caducado. La entidad hace un llamado a actualizar estos datos para facilitar procesos como la emisión de facturas y la declaración de renta, que desde 2023 debe realizarse exclusivamente de manera virtual.

La Dian aprovechó para recordar a los contribuyentes sobre el proceso de actualización y verificación del estado de su RUT a través de su sitio web, subrayando los posibles inconvenientes que podrían surgir de no regularizar su situación. En particular, se resaltó el caso de los contribuyentes en Cúcuta, a quienes se les ha suspendido su RUT por no informar un correo electrónico y se les insta a acercarse a las oficinas de la Dian para resolver su situación.