Beba, del ‘Desafío XX’, confesó oscuro detalle de su infancia: “Llegué aquí después de luchar tanto contra eso”

Beba, participante del Desafío XX, sufrió en los primeros episodios - crédito Caracol Televisión

El Desafío XX ha dado de qué hablar desde el comienzo de su emisión, pero más allá de captar la atención del público con duras pruebas físicas o por los paisajes en los que se desarrolla el formato, ha habido tendencia alrededor de la producción por las personalidades de sus participantes.

Beba ha sido una de las más polémicas hasta el momento, debido a que en el primer reto se desmayó y tuvo que ser cargada por sus compañeros hasta la línea de meta, lo que hizo que su equipo se viera afectado. Después peleó con sus rivales por la manera en que fue sentenciada a eliminación y rompió en llanto, causando todo tipo de reacciones.

Sumado a todo lo anterior, la barranquillera sorprendió a la audiencia y a sus compañeros al referirse a su juventud, de la que compartió que fue llena de dificultades, pero no a nivel económico, sino en el aspecto de su salud emocional, especialmente por desórdenes alimenticios que le causaron depresión en su momento.

Beba, del Desafío XX, se desmayó en un reto - crédito Caracol Televisión/Captura de pantalla

Según lo que comentó, cayó en tales problemas por huir de los comentarios negativos que le hacían. Asimismo, reveló que ha tenido que lidiar con su autoestima por el mismo motivo.

“Toda mi vida, desde niña, he sido etiquetada de manera negativa. Mi hermana mayor, desde niña siempre fue como la aplicada, la disciplinada, la responsable, la que hace caso, y yo era todo lo contrario, y lo que empezaron a hacer, fue, desde mi casa, compararme con mi hermana”, comenzó diciendo.

En ese sentido, dio detalles puntuales y aseguró que “yo tuve desde los 13 años hasta hace dos años, problemas de alimentación, yo pasé por anorexia, bulimia, trastornos de depresión y ansiedad, todo eso, al mismo tiempo”, diciéndolo entre lágrimas.

Por todo eso, se considera a sí misma como una triunfadora, aunque la acompañen las críticas. “Llegar aquí después de haber luchado tanto contra eso, de que yo no valgo, que no puedo, que soy débil, yo tengo que ser fuerte, pero de entrada me empiezan a catalogar de esa forma cuando he luchado tanto por superar eso, es muy duro porque empiezo a recordar esas cosas”, concluyó.

De manera despiadada, los comentarios de los internautas no faltaron. “Cómo es posible que me caiga tan mal en tan poco tiempo”; “Ese reality no es para ti. Ella tiene muchas cosas por sanar y con toda seguridad, en el desafío no será”; “Beba vaya para su casa a chillar allá”; “Pero cómo aceptaron a una participante así con tanto problema”; “Esa mujer necesita ayuda psicológica. Esa conducta de la víctima empeora su situación en el Desafío”; “Esa muchacha es pura quejadera, yo no sé para qué se fue para allá, ya no sus compañeros la soportan”, fueron algunas de las reacciones de los televidentes.

Beba reveló lo que sufrió por su salud durante la juventud - crédito @DesafíoCaracol/Instagram

‘El Desafío’ cumple 20 años en las pantallas

El Desafío es un reality show de competición que ha ganado popularidad en varios países. El programa reúne a participantes de diferentes perfiles que compiten en una serie de pruebas físicas y mentales, diseñadas para poner a prueba su resistencia, inteligencia y habilidades sociales. El objetivo es permanecer en el juego el mayor tiempo posible y evitar la eliminación, con el fin de ganar un gran premio final.

El formato de El Desafío varía según la región, pero generalmente incluye equipos o individuos que enfrentan desafíos en entornos extremos. Estos desafíos pueden ser tanto de índole individual como grupal y a menudo incluyen elementos de supervivencia, estrategia y adaptación a condiciones adversas.

A lo largo de sus ediciones, El Desafío ha demostrado ser un formato adaptable y emocionante, que no solo pone a prueba la fuerza física de los participantes, sino también su capacidad de trabajar en equipo, liderazgo y toma de decisiones bajo presión. Esto no solo lo convierte en un entretenimiento cautivador para el público, sino que también ofrece valiosas lecciones sobre la naturaleza humana y el espíritu de superación.

Esta nueva edición del ‘Desafío’ marca un hito por ser la celebración de sus 20 años al aire - crédito @desafiocaracol / Instagram

La recepción del programa ha sido en su mayoría positiva, con una creciente base de fans que sigue cada temporada y se involucra con el contenido a través de redes sociales y plataformas de votación. Esto ha permitido que “El Desafío” se mantenga como un referente en el género de reality shows de competición a nivel mundial.