Usaron información de la Nueva EPS en resolución de intervención a Sanitas: “Ni siquiera hacen bien los documentos”

En el apartado de conclusiones aparece información de la Nueva EPS en vez de Sanitas - crédito Infobae

El martes 2 de abril de 2024, la Supersalud confirmó la intervención forzosa administrativa contra la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, pero en la resolución la entidad utilizó en el apartado de conclusiones información de la Nueva EPS.

Así lo puso en evidencia la cuenta de X (antes Twitter) Médicos de Colombia, que compartió una fotografía de la resolución en la que se puede apreciar que aparece el nombre de otra EPS y no el de Sanitas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con la imagen de la resolución “por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la EPS SANITAS S.A.S”, en la sección de conclusiones se lee lo siguiente: “En el marco de la auditoría realizada para verificación de la Resolución 497 de 2021, Nueva EPS cumplió con el 57.6% de los estándares de habilitación y permanencia y registró 17 hallazgos”.

Por este error, la cuenta de Médicos de Colombia comentó en la red social: “La resolución contra Sanitas usa los datos de la Nueva EPS? Ni siquiera hacen bien los documentos de sus venganzas?”.

La cuenta de Médicos de Colombia se refirió a la resolución de intervención de Sanitas - crédito @PROMEDICOS/X

Luego de que se diera a conocer la imagen de la resolución, usuarios de redes sociales aseguraron que por la falla la resolución debe ser inválida y calificaron como “mediocre” a la Supersalud.

En la resolución aparece información de la Nueva EPS - crédito @PROMEDICOS/X

“Ineptitud total!! Ahi se ve el nivel del ‘Superintendente’… Nombrado para hacer todo lo que le digan… -#pesimogobierno”; “Es la mediocridad de la super salud así intervinieron el hospital Regional del Líbano Alfonso Jaramillo Salazar para entregárselo al partido liberal y al candidato que perdió en el municipio”; “Solo por ese error , ese acto es invalido , no se cual ente judicial puede echar abajo un atropello de estos...sanitas no tenía ningún indicador de atención deficiente a pesar de que el gobierno no les daba el dinero correspondiente.., aprovecharan estos meses para saquearla”, comentaron los internautas.

Alejandro Gaviria también señaló el error

Alejandro Gaviria se pronunció sobre el error en la resolución y aseguró que la decisión fue tomada de afán y que, por tal motivo, quedó mal el documento. En su cuenta de X, el exministro comenzó por explicar que antes de una intervención se busca un plan que permita mejorar la operación de la EPS, luego la vigilancia de que se esté cumpliendo y si no funcionan las medidas, se lleva a cabo la intervención.

“Usualmente, antes de una intervención, se ordena primero un plan de mejoramiento, después, si este no funciona, viene una medida de vigilancia especial, y solo si esta última medida no corrige los problemas identificados, se procede con una intervención”, explicó Gaviria.

Alejandro Gaviria aseguró que no se tomaron el tiempo para cumplir con el debido proceso antes de una intervención a una EPS - crédito @agaviriau/X

Pero, en el caso de la EPS Sanitas fue diferente, pues todo se hizo de afán, dijo Gaviria, por lo que cabe la posibilidad de que la intervención sea una medida arbitraria dado que puede haber otras entidades con peores indicadores financieros y de salud.

“Aquí lo hicieron todo de una, de afán: hasta con errores en la redacción del acto administrativo. Todo ello a pesar de que otras EPS no intervenidas tienen peores indicadores financieros y de salud. Estamos ante una medida arbitraria, una retaliación que pone en riesgo la vida de mucha gente”, concluyó.

De acuerdo con el superintendente Luis Carlos Leal, entre las razones que encontró la Supersalud para intervenir administrativamente a Sanitas se encuentra que no cumplía con los requisitos financieros, en los que se encuentran incluidas las reservas técnicas, la cantidad de quejas y reclamos que recibió la EPS, lo que demostraría que los usuarios no se encontrarían satisfechos y las deudas que alcanzó la entidad en 2023 y que ascendieron a 2 billones de pesos.