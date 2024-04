Luisa Fernanda W todavía conserva algo de Legarda: ¿de qué se trata?

Luisa Fernanda W reveló qué es lo que aún conserva de su fallecido novio Legarda - crédito redes sociales

Luisa Fernanda W y Fabio Legarda, conocido en las redes sociales como Legarda, sostuvieron una relación después de que se conocieran en las grabaciones de MasterChef Celebirty en su primera temporada. El romance avanzó y la pareja permaneció unida poco más de un año, cuando el joven perdió la vida en Medellín por culpa de una bala perdida.

En varias oportunidades, la empresaria ha hablado sobre la relación que tuvo con el también cantante, así como las críticas que recibió al unirse a los pocos meses de fallecido con Pipe Bueno. Incluso, en una entrevista se refirió a Legarda como uno de sus más grandes dolores.

“Para mí fue muy duro, muchas personas dicen: ‘No, a Luisa no le dolió’. Claro que me dolió, me dolió con el alma entera, pero yo soy resiliente y entiendo que la vida es un ciclo […] Nadie sabe lo que yo viví. A mí me tocan ese tema y duele, yo creo que eso nunca se va. No significa que no ame a mi pareja, pero es el dolor de mi vida”, finalizó Luisa.

La creadora de contenido recuerda con afecto al artista, que falleció en Medellín por una bala perdida - crédito @des_coneva/Instagram

Recientemente, Luisa Fernanda W estuvo como invitada junto a Itzza Primera en el programa Desnúdate con Eva, de la periodista española Eva Rey, en el que cada una compartió sus experiencias y recuerdos vinculados al fallecido cantante Fabio Legarda. En este encuentro, moderado por Eva Rey, se abordó cómo el legado del artista aún resuena en sus vidas y el estreno de su nueva canción Otro ratico.

Durante la conversación, Eva Rey indagó si Luisa Fernanda W aún mantenía algún recuerdo del creador de contenido, a lo que la influencer respondió afirmativamente, mencionando que conservaba el WhatsApp de Legarda, aunque lamentó haber perdido las conversaciones al cambiar de teléfono y número.

“¿Tienes el WhatsApp de Legarda todavía?, preguntó la española, a lo que Luisa Fernanda respondió: “Claro, claro. Con mensajes no porque he cambiado mucho de celular y cambié de número, entonces no”.

Por otro lado, Itzza Primera expresó que, debido a un percance con su celular, perdió todos los recuerdos guardados de Legarda. “Yo me acuerdo de que trataba que si algún amigo tenía algo que si yo pudiera conservar, lo trataba de buscar. O la conversación de Instagram que sí la tengo”, expresó Itzza Primera.

La influenciadora abrió su corazón en una reciente entrevista y habló del fallecido cantante - crédito @legarda / Instagram

Ambas artistas también especularon sobre la reacción que habría tenido Legarda frente a su reciente colaboración musical, coincidiendo en que les habría brindado su apoyo total. Incluso, se atrevieron a especular sobre el consejo que les hubiese dado el artista, de haberse arriesgado tiempo atrás para hacer esta colaboración musical.

A lo que Luisa Fernanda agregó: “Ese hubiera sido uno de sus consejos o también ‘¡Dale con toda! ¡Sin miedo! De más que tendría montada una película de ‘vámonos para tal ciudad a promocionarla’, tendría un plan completamente organizado”.

Luisa Fernanda W agradeció los mensajes que recibió sobre su relación con Legarda y el recuerdo que aún guarda del joven - crédito @des_coneva/Instagram

Rápidamente, la respuesta entregada por Luisa Fernanda W generó todo tipo de comentarios en la publicación de los cuales resaltan: “Luisa Fernanda es supersencilla e interesante”; “el espíritu de Legarda te va a perseguir hasta el final de los días”; “siento que la pregunta estuvo un poco incómoda para Luisa”, “eran una hermosa pareja”, entre otros.

En vista de los comentarios, la youtuber respondió a sus seguidores con un emotivo mensaje: “Qué bonito, fue un gran ser humano, una persona que siempre voy a recordar con mucho amor”, recibiendo cientos de likes de los internautas que recuerdan al joven con gran afecto.

