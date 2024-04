Interventor de Nueva EPS dijo que la prestación del servicio de salud está garantizada y será mejorada

Julio Alberto Rincón Ramírez es el nuevo interventor de Nueva EPS tras la salida del representante legal Aldo Cadena - crédito @DirComNuevaEps/X

La intervención por parte de la Superintendencia de Salud en las EPS Sanitas y Nueva EPS ha sido motivo para que crezcan los rumores de que pueden ser más las Entidades Promotoras de Salud que sigan el mismo camino.

Mientras eso es confirmado o desmentido por el Gobierno nacional, Duver Vargas Rojas y Alberto Rincón Ramírez se posesionaron como los agentes interventores de Sanitas y Nueva EPS, respectivamente. Este último emitió un comunicado en el que ofrece un mensaje de tranquilidad a los más de 11 millones de usuarios vinculados a dicha entidad.

En principio, el doctor Rincón aseguró que uno de los propósitos de esta interventoría, que se ejecutará por el periodo de un año, es sostener y mejorar las condiciones de atención para los usuarios.

Asimismo, el agente interventor expuso que uno de los pilares fundamentales en el que se pretenden enfocar es llevar los servicios de salud preventiva a los “territorios donde actualmente no llegan”.

El miércoles 3 de abril se oficializó la intervención de Nueva EPS por Supersalud - crédito captura de pantalla redes sociales /X

“La continuidad en la atención en salud está garantizada. Nosotros llegamos a buscar la mejor salud para cada uno de los colombianos afiliados a Nueva EPS”, indicó Rincón, a través de un comunicado emitido el jueves 4 de abril.

A su vez, complementó que esta medida tomada por Supersalud y anunciada el miércoles 3 de marzo busca “cumplir la misión que tenemos dentro del Sistema y que consiste, básicamente, en cuidar y preservar las condiciones de salud de todos los afiliados”, e insistió en que la intervención de la Nueva EPS no es una excusa para la no prestación del servicio: “Cada uno debe seguir cumpliendo su función, no hay ninguna excusa para que los afiliados de NUEVA EPS no sean atendidos como lo han venido haciendo, al contrario, nuestra meta es que los que no han sido atendidos los atendamos”.

Nueva EPS pasó a manos del Estado y tendrá que asegurar la calidad del servicio en los más de 11 millones de usuarios - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

“No es excusa de que porque intervinieron no atenderemos a los afiliados, no tenemos ninguna excusa, si sacan excusas están faltando a la realidad e incumpliendo su función y responsabilidad”, complementó, en palabras citadas por la cuenta Gerencia de Comunicación de la Nueva EPS, vía X.

Rincón enfatizó en que intervención no significa que sea la liquidación de la EPS, por lo que extendió el mensaje a proveedores, red de atención e interesados en general: “La operación de Nueva EPS sigue (no es una liquidación) buscamos generar las condiciones de continuidad del negocio y así cumplir con la responsabilidad que tenemos con todos los afiliados. Su salud es nuestro propósito y cuidarla es nuestra misión”.

El interventor designado para administrar Nueva EPS aseguró que la decisión de Supersalud no puede ser una "excusa" para no prestar el servicio - crédito Karina Ausecha Penagos/Colprensa

Por último, el interventor aseveró que el objetivo de prestar un mejor servicio de salud no solo depende del Gobierno, sino que también hace parte de la responsabilidad de la sociedad: “Mejorar los servicios de Nueva EPS, para cumplir la promesa de un Sistema de Salud. Lograr la mejor salud de la población, con el concurso de los municipios, departamentos, prestadores, y la sociedad en general. No es un problema del gobierno, es una responsabilidad de la sociedad”.

Con este comunicado el nuevo interventor de Nueva EPS dio un parte de tranquilidad a los usuarios - crédito @GerComNueva EPS / x

¿Quién es Julio Alberto Rincón Ramírez?

Tras la forzosa salida de Aldo Cadena, representante legal de Nueva EPS, por cuenta de la intervención por parte de la Superintendencia de Salud a esta entidad; es Julio Alberto Rincón Ramírez quien asume la responsabilidad de mejorar administrativamente y asistencialmente la EPS.

“El nuevo interventor ya fue posesionado dentro de la toma de bienes, haberes y negocios se hace la posesión del interventor, quien queda a cargo de una entidad que no puede cesar en sus funciones porque tiene una responsabilidad muy importante”, sostuvo el superintendente Luis Carlos Leal en medio del anuncio de Rincón como interventor.

La Superintendencia de Salud Luis Carlos Leal designó como interventor de Nueva EPS a Julio Alberto Rincón - crédito John Paz/Colprensa

Julio Alberto Rincón Ramírez es médico salubrista, que se destacó como secretario encargado de Salud de Bogotá en 2015, y luego, como director del Fondo Financiero Distrital de Salud de la misma ciudad. Adicionalmente, Rincón se destacó como director de la Corporación Colombiana de Secretarios de Salud, según reseñó La República.