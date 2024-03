Fingir un abuso sexual para robar, esta es la nueva modalidad de hurto que fue denunciada por el Bukele colombiano

El video fue expuesto por el alcalde Jaime Andrés Beltrán - crédito @soyjaimeandres/X

La seguridad es uno de los aspectos que más genera preocupación en la ciudadanía, motivo por el que el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que es llamado por parte de la ciudadanía como el Bukele colombiano ha generado gran expectativa, ya que durante su posesión afirmó que combatir a los ladrones sería su misión principal en la capital de Santander.

Es por ello por lo que, desde su llegada a la Alcaldía de Bucaramanga, Beltrán solicitó la ayuda del Ejército Nacional en las salidas de la ciudad, sumado a ello, ha pedido a la Policía Nacional tomarse los puntos que han sido resaltados como focos de inseguridad.

A pesar de esto, en las últimas horas el mandatario local expuso un video en el que denunció una nueva modalidad de robo, en este se observa a dos mujeres y un sujeto quitándole sus pertenencias a un ciudadano que ese encontraba caminando.

De acuerdo con lo expuesto por la víctima y el alcalde de Bucaramanga, el hombre fue increpado por los criminales y arrojado al suelo, pero luego de qué testigos intentan intervenir, los ladrones afirman que se están defendiendo de un intento de abuso sexual.

El alcalde de Bucaramanga denunció una nueva modalidad de robo - crédito Alcaldía de Bucaramanga / @soyjaimeandres/X

“Identificamos una presunta nueva modalidad delictiva donde los criminales fingen un abuso sexual para hurtar a la víctima. La SIJIN de la @PoliciaBmanga ya se encuentra al frente del caso y vamos por ellos. Le pido a la comunidad que los identifique, y si ya fueron víctimas de estas personas, los denuncien, necesitamos esto para que ningún caso quede impune”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) el alcalde de Bucaramanga.

“Es un acosador, le voy a mostrar el video patrón, es un acosador”, afirmó uno de los ladrones ante el pedido de que dejen al hombre tranquilo, pero luego de que los presentes piden una explicación estos se alejan rápidamente del lugar de los hechos.

Luego de que los ladrones se marcharon del sitio, el hombre pide a los presentes que lo lleven a un hospital, la víctima vestía ropa deportiva, por lo que se cree que antes de sel golpeado por los delincuentes estaba haciendo ejercicio.

Desde la alcaldía de Bucaramanga afirmaron que las autoridades ya están investigando y que la grabación será crucial para identificar a los tres implicados en este hecho que ha generado indignación en la capital de Santander.

Desde la Alcaldía de Bucaramanga afirmaron que los ladrones ya están identificados - crédito @AlcaldiaBGA/X

En los comentarios de la publicación compartida por Beltrán varios usuarios remarcaron que la estrategia de seguridad planteada por el mandatario local no ha funcionado, mientras otras personas aseguraron que el aumento de casos de hurto en la ciudad ha hecho que la ciudadanía tome la opción de ejercer justicia por mano propia.

“Le toco a la propia comunidad reaccionar, las autoridades no fueron capaces”, “A la próxima vez tienen que ayudar es, pero a cogerlos, la policía nunca hace presencia donde roban” o “Los tienen identificados, pero no los capturan, no hay resultados, se quedó en promesas lo suyo alcalde”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

De la misma forma, múltiples comentarios resaltaban la polémica declaración en la que Beltrán afirmó que en caso de ser necesario “dar de baja” a los ladrones, los policías deberán hacerlo y remarcaron que el discurso del alcalde de Bucaramanga debería ser implementado.

“Ellos tratarán de persuadir y tratarán de hacer daño, pero nosotros de manera consistente seguimos atacándolos y si es necesario darle de baja lo haremos, porque la garantía de la seguridad de los bumangueses está por encima de cualquier cosa”, afirmó Beltrán luego de que un policía vestido de civil disparará contra dos ladrones en la capital de Santander.