Creador de contenido venezolano aseguró que prefiere el pasaporte cafetero: “De corazón, yo soy colombiano”

Nandoweee recibió críticas por su postura sobre ser venezolano - crédito nandoweee/Instagram

El creador de contenido venezolano José Leonardo Broianigo Muñoz, conocido como Nandowee, sorprendió a sus seguidores al anunciar que le gustaría que le retiraran el pasaporte de su país porque prefiere el de Colombia.

Así lo dio a conocer en una transmisión en la plataforma Twitch acompañado del streamer Yolo, pues aseguró que no se siente orgulloso de la manera en la que sus compatriotas se comportan a nivel internacional.

En medio de la transmisión, Nandoweee comenzó por asegurar que: “Si yo hubiera escogido un lugar para nacer hubiera sido Colombia, no Venezuela”, de acuerdo con el creador de contenido, la razón por la que prefiere el pasaporte del país cafetero está relacionada con que tiene la oportunidad de entrar a más países sin problema, por lo que terminó por confesar que en su corazón se siente colombiano.

“Que me quiten mi pasaporte, no lo necesito, ¿qué te sirve el pasaporte venezolano?, no puedes entrar a Inglaterra, no puedes entrar a Estados Unidos, no puedes entrar a México, en cambio los colombianos pueden entrar a donde ellos quieran, yo siento que, de corazón, yo soy colombiano”.

Las palabras de Nandoweee generaron controversia y críticas por parte de los usuarios de redes sociales que no se callaron y le enviaron cientos de mensajes por sus declaraciones.

El creador de contenido se refirió a las diferencias de pasaporte entre ambos países - crédito nandoweee/Instagram

Dicha reacción de los internautas llevó a que el creador de contenido venezolano tuviera que salir a explicar su postura, por lo que aseguró que “Soy venezolano, nací en Venezuela, no hay nadie más venezolano que yo”, pero ese amor a su país lo llevó a referirse a la actualidad de la imagen que tienen sus compatriotas al rededor del mundo.

“El pasaporte venezolano es una mierda, es una basura por culpa de todo lo que ha pasado, todos los países deberían abrirle las puertas a Venezuela, es una falta de respeto que a un venezolano le pidan una visa, pero así es el mundo”.

Nandoweee aseguró que le duele hablar de Venezuela - crédito nandoweee/Instagram

Al respecto, Nandoweee aseguró que es una realidad el hecho de que el pasaporte venezolano no “sirve para nada”, por lo que defendió su postura al agregar que sus comentarios los hace por su amor al país con el fin de mostrar una verdad y no como los que quieren vivir en una mentira.

“Tristemente, el pasaporte venezolano, hoy por día, no sirve de nada, es triste, pero es verdad, ¿me van a funar por decir la verdad?, por eso digo que yo amo a Venezuela más que nadie, porque todos ellos prefieren vivir una mentira”.

El creador de contenido aseguró desde que comenzó la polémica muchas personas se refirieron a él diciendo cosas negativas, por lo que reflexionó sobre las consecuencias de decir algo malo que, en muchas oportunidades, empañan los buenos actos.

El creador de contenido aseguró que siente en su corazón que es colombiano - crédito nandoweee/Instagram

“No decían cosas buenas de mí, entonces así es el mundo, salgo yo a decir que no me siento orgulloso de ser venezolano y vean lo que pasa, eso da vergüenza, da mucha pena, me da mucha lástima porque vivimos en un mundo en el que decir algo malo vale más que las buenas acciones”.

Países que permiten el ingreso de los colombianos con pasaporte

Actualmente, los ciudadanos colombianos tiene la oportunidad de ingresar a 90 países al rededor del mundo solo con su pasaporte, incluso, Chile, México, Perú y Francia pueden otorgar la residencia temporal solo con dicho documento. La lista de países son:

América Latina

Argentina

Aruba

Bahamas

Barbados

Bolivia

Brasil

Belice

Chile

Cuba

Curazao

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Guyana

Guyana Francesa

Honduras

Isla de Saba y Dominica.

Jamaica

Martinica

México

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

San Bartolomé

San Cristóbal y las Nieves

San Eustaquio

San Martín

San Vicente y las Granadinas

Surinam

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Europa:

Albania

Alemania

Andorra

Austria

Bosnia y Herzegovina

Bulgaria

Bélgica

Chipre

Ciudad del Vaticano

Croacia

Dinamarca

Eslovenia

Eslovaquia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Georgia

Grecia

Hungría

Islandia y Malta

Italia

Kosovo

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Moldavia

Montenegro

Mónaco

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Rumania

Rusia

San Marino

Serbia

Suecia

Suiza

Turquía

Oceanía

Nueva Calcedonia

Polinesia Francesa.

Samoa

Wallis y Futuna

Asia

Corea del Sur

Filipinas

Hong Kong

Israel

Maldivas

Qatar

Singapur

África