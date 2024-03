Duque aseguró que Petro persigue a la oposición y el Presidente lo llamó mentiroso: “No haremos lo que ustedes nos hicieron a nosotros”

El presidente Gustavo Petro respondió a Duque la acusación de usar el aparato de inteligencia estatal para perseguir a la oposición - crédito AP

El expresidente Iván Duque causó polémica cuando al referirse a la propuesta de Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que “hay rumores” de que el Gobierno nacional estaría utilizando el aparato de inteligencia estatal para perseguir a la oposición.

“Aunque no me consta, hay rumores del uso del aparato de inteligencia para hacer persecución, buscar información financiera de los opositores, etc”, dijo en una entrevista con la revista Semana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Tales afirmaciones fueron respondidas por el presidente Petro, que a través de su cuenta de X afirmó que Duque miente: “Mientes Duque; lanzas afirmaciones sin sustento. Recuerda: no haremos contra ustedes lo que ustedes hicieron contra nosotros”, escribió en su red social.

El presidente Gustavo Petro le respondió a Iván Duque a través de su cuenta de X - crédito captura de pantalla.

Las declaraciones de Duque fueron tan delicadas, que incluso la Unidad de Información y Análisis Financiero del Gobierno (UIAF) las rechazó a través de un comunicado. “Frente a semejante afirmación sin fundamento, la UIAF declara su profundo rechazo y reafirma su más estricto respeto frente a las garantías que la inteligencia financiera le ofrece al ejercicio de la oposición política. La UIAF reitera su compromiso con la no repetición de las malas prácticas del pasado”, se puede leer en un aparte.

De acuerdo con la entidad, el pasado 19 de marzo asistió a una reunión reservada de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia, en la que se suele verificar “el respeto de las garantías constitucionales por parte de la comunidad de inteligencia”.

En esa sesión se destacó el cumplimiento riguroso de la ley de inteligencia en lo que respecta las garantías para la oposición política. De igual manera, se enfatizó en