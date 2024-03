Club que vio debutar a James Rodríguez le envió una pulla a Carlos Antonio Vélez: “Ya puede volver a su CÁVsula”

El comentarista deportivo se refirió al estado físico de James Rodríguez - crédito FCF

James Rodríguez es el protagonista de una nueva historia. Envigado F. C. fue el club que lo puso a debutar como futbolista profesional, además de ser el primer equipo en el historial de uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano en sus páginas doradas.

El equipo antioqueño fue el primero que vio como profesional al ‘10′ de la selección Colombia y varios nombres importantes como Juan Fernando Quintero, Giovanni Moreno, entre otros. Ante las constantes críticas de Carlos Antonio Vélez, la institución salió en defensa del volante y le tiró una pulla al comunicador y analista de fútbol.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El mensaje de Envigado a Carlos Antonio Vélez

Aprovechando el buen momento de James Rodríguez en la selección y que contrastan con las opiniones del periodista deportivo, el club se tomó la tarea de enviarle un mensaje con dedicatoria a Vélez.

Carlos Antonio tiene un espacio en Win Sports que se llama CAVsulas, haciendo referencia a una cápsula informativa y aun leve juego de palabras con el CAV que significa Carlos Antonio Vélez. El club antioqueño envió el mensaje al periodista y lo mandó para su

El colombiano fue defendido pro Envigado F. C. que es el equipo en el cual debutó como profesional - crédito Envigado Oficial

¿Qué dijo Carlos Antonio sobre la selección?

“El mejor primer tiempo de la Selección Colombia, al punto que es la primera vez que se logran marcar dos goles en la era Lorenzo. Pero, además, el de mayor equilibrio, ordenado y apuntando a un bloque sólido aparte de amenazante con la pelota. Córdoba, por fin con una oportunidad seria, anotando y jugando para el equipo desde la derecha y James de falso nueve. Ríos interior por derecha, socio de Muñoz, más la seguridad de los del fondo”, aseguró en un principio por medio de su cuenta de X.

En palabras del comunicador, a Colombia no se le puede perdonar que no llegue a la final de la Copa América 2024 - crédito Carlos Antonio Vélez / X

“Pero no todo es dulzura. Se demoraron los cambios. Asprilla debió entrar antes, Lerma muy cansado no fue reemplazado y, sobre una hora de juego, el cansancio se notó. Por eso ellos marcaron sus dos goles. La felicidad no es completa. Pero lo que sí está claro es que con los jugadores que tenemos es imperdonable jugar mal y no estar en la final de la Copa. Muy bueno esta vez lo del comienzo, pero ahora se falla al final. ¡Habrá que hacerlo redondo algún día ojalá pronto!”, finalizó el comunicador.

El periodista destapó la olla de los amaños de partidos del fútbol colombiano - crédito @velezfutbol/Instagram

Las palabras del comunicador no caen muy bien en varios sectores de la hinchada del fútbol colombiano, que constantemente señalan al periodista de ser un crítico destructivo y no constructivo. Esto genera polémica y en eso Carlos Antonio es un maestro.

¿Qué viene para la selección Colombia en 2024?

Para la Copa América vienen tres partidos en la fase de grupos que tendrá de rivales a Paraguay, Brasil y Costa Rica. Los tres equipos tienen sus detalles y atenuantes de cara a lo que será una nueva edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Selección Colombia vs. Paraguay - 24 de junio de 2024 - 5:00 p. m.

Selección Colombia vs. Costa Rica - 28 de junio de 2024 - 5:00 p. m.

Selección Colombia vs. Brasil - 2 de julio de 2024 - 8:00 p. m.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia?

El 8 de junio de 2024, el combinado nacional jugará un último partido amistoso de preparación, para lo que será la Copa América 2024. El rival será el gran anfitrión del torneo, Estados Unidos.

El partido será en el estadio Commanders Field, en la ciudad de Landover, Maryland. Un escenario deportivo con capacidad para 58.000 personas. Este duelo será televisado por Caracol y RCN, siendo el encuentro más próximo y la prueba final, antes de ir en busca de la gloria continental.