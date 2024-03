Lina Tejeiro destapó infidelidades y encendió la polémica: "Éramos inmaduros y era una relación tóxica"

Lina Tejeiro contó cuántas veces le fue infiel a su expareja, por venganza, después de enterarse de las veces en que él le puso los "cachos" - crédito redes sociales

Lina Tejeiro ha sido una de las protagonistas de las noticias de farándula más comentadas, debido a su situación sentimental con Andy Rivera. La llanera que actualmente en presentadora de las pregalas y el aftershow de La casa de los famosos Colombia, también ha hablado de los polémicos encontronazos entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado, lo que ha revolucionado las redes sociales.

Nuevamente, la actriz ha sido centro de conversación entre sus seguidores, debido a una impactante confesión que hizo sobre su sonada relación con el artista urbano. Tejeiro estuvo como invitada en el programa Desnúdate con Eva, de la española Eva Rey y, allí, dio detalles sobre las infidelidades que protagonizaron con su expareja.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La presentadora de ViX aseguró que varias fueron por venganza y sin temor a nada, las confirmaba - crédito @des_coneva/Instagram

En medio de la conversación y con su característico sarcasmo, la llanera respondió a la pregunta de la comunicadora si en algún momento de su vida había sido infiel. Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, lanzó un fuerte dardo en contra de Nataly Umaña, al afirmar que efectivamente había puesto “cachos”, pero no a nivel nacional como en el reality.

Posteriormente, la actriz recordada por su participación en el seriado Padres e hijos y La ley del corazón aseguró que además de enterarse de las infidelidades de su expareja, ella tomó la decisión de ser infiel por “venganza”. Y es que la pareja duró cerca de 9 años y fue una de las más seguidas por la prensa rosa del país, tanto como en redes sociales, como por sus seguidores.

“Ya no perdono una infidelidad. Perdoné muchas durante 9 años. Yo fui infiel por venganza y además se lo hacía saber. Caímos en una relación muy inmadura, éramos muy pequeños. Era como ‘ah, tú me hiciste, ahora yo te hago’. No le ponía los cachos con cualquiera, lo hacía con alguien que a él le doliera y se lo hacía saber”, respondió la también creadora de contenido.

Andy Rivera y Lina Tejeiro fueron una de las parejas más seguidas y comentadas por la prensa rosa - crédito redes sociales

Pero esto no fue lo único que confesó la presentadora de La casa de los famosos Colombia, pues también dijo la cantidad de veces y con los diferentes personajes con los que le fue infiel a Rivera. Además, que cuando el cantante le preguntaba si lo que estaban diciendo sobre sus encuentros furtivos eran ciertos, ella simplemente decía “sí”.

“¿Cuántos cachos le llegaste a poner?”, fue la pregunta que lanzó la periodista, a lo que Tejeiro entre risas y un tanto asombrada, aseguró que fueron por lo menos cuatro veces las que fue infiel con otros personajes diferentes a Andy Rivera.

La impactante revelación sobre su aborto

En medio de esta conversación en la que abordó diferentes temas profesionales y personales, surgió uno que la marcó en el pasado en medio de la relación que sostuvo a la que definió como “la más tormentosa”. Tejeiro contó por primera vez en profundidad sobre el aborto que tuvo, en el que no contó con el apoyo de parte de su pareja en ese momento.

La actriz reveló que abortó debido al temor de enfrentar la maternidad joven -crédito @eva_reyoficia/Instagram

“Es la primera vez que toco este tema y lo toco abiertamente, nunca había hablado de esto. De hecho, yo sentía que iba a ser un niño. Guardé ese secreto durante año y medio”, expresó Tejeiro, evidenciando la carga emocional que ha llevado consigo a lo largo de los años.

Y agregó: “Fui a abortar sola, no tuve el apoyo de mi pareja de ese momento porque él estaba muy ocupado trabajando y lo hice por el miedo que me daba de enfrentar a mis 18 años el ser mamá (...) Sí, pienso en cómo se llamaría, cuántos años tendría, cómo estaría yo, sí estaría en este punto de mi vida o a qué me estaría dedicando”, agregó la colombiana.