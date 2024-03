Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, enlistó las cirugías y retoques que se ha practicado

Novia de Yeferson Cossio reveló cuántas cirugías se ha realizado - crédito @carolinagomezec / Instagram

Uno de los creadores de contenido más polémicos es sin duda Yeferson Cossio, que ha sido criticado por su cirugía de alargamiento de piernas, extravagancias, lujos y la cantidad de dinero que ostenta; sin embargo, también ha sido exaltado por sus obras sociales en Colombia.

Luego de terminar su relación de diez años con Jen Muriel, Yeferson Cossio inició un romance con Carolina Gómez, una joven de 20 años que se dedica a la creación de contenido. Este cambio, en su momento, provocó toda clase de comentarios en los que indicaban que Gómez era “puro plástico”.

Pese a las críticas que ha recibido por su aspecto físico, la joven paisa se sinceró y enlistó las cirugías plásticas que se ha practicado, además de algunos retoques que le han ayudado a armonizar su rostro.

La joven comenzó diciendo que no utiliza extensiones y que su abundante y largo pelo hace parte de la herencia de su padre: “¿Que cuántas cirugías tengo? Voy a empezar por el cabello, (...) bueno, mi cabello es así gracias a mi papá, incluso yo les voy a dejar por aquí una fotico del cabello de papá (sic)”.

“La cirugía de los senos, la mamoplastia, que yo tengo a mis 18 años. Me hice mi primer cirugía estética que fueron los senos, me puse exactamente 375 cc. en cada una. Les voy a dejar fotos de cuando yo tenía 14, 15 años, que claramente, pues no tenía nada, para que ustedes vean cómo era yo en ese tiempo (sic)”, continuó diciendo la paisa de 20 años.

Gómez fue clara en afirmar que sus labios son completamente naturales y que no se ha inyectado nada para hacerlo ver un poco más grandes de lo normal: “Yo no tengo absolutamente nada en los labios y sé que suena superraro, pero es que yo no tengo necesidad de negarle las cosas, o sea, si yo tuviera eso, se los digo”, indicó en su cuenta de Instagram.

En cuanto a su nariz, Gómez aseguró que se practicó la rinoplastia, en un principio, por el lado funcional: “Yo tenía los cornetes gigantes, por el lado estético también me hice un pequeño retoque que ve más que todo aquí en la puntita y pues nada, fue supersutil”.

La novia de Cossio agregó que utiliza pestañas postizas y que su bonita sonrisa fue posible gracias al diseño en cerámica que tiene; además, desmintió los rumores que indicaban que Gómez muy seguramente se había sometido a una liposucción o gluteoplastia:

“Yo me pongo pestañitas, para las que me preguntan, porque también me preguntan bastante. Bueno, tengo diseño de sonrisa en cerámica, (...) Yo tengo plástico aquí (señalando su cola) no, lo poco que hay humildemente es gracias al gimnasio con cuidado esencial para mí y no me puede faltar es mi faja (sic)”.

Por último y por si las dudas, Carolina declaró que mantiene con el pelo suelto por gusto, pues algunos comentarios en redes sociales la señalaban de ocultar algún defecto en sus orejas: “Las orejas realmente yo mantengo con el cabello suelto, ustedes me empezaron a decir que tienes para ocultar. Voy a mostrar que son unas orejas normales de un ser humano, no tiene nada atípico (sic)”, concluyó la creadora digital.

En efecto, los comentarios no pudieron faltar, refiriéndose a la indiscutible belleza de la mujer, pero también cuestionando sus declaraciones: “Que vieja tan inaportante”; “La verdad es bonita”; “Todas dicen lo mismo”; “Y no dijo Cossio que era naturalita jajajaja”; “Ella es muy bonita y en este país hay demasiada envidia”; “Lo mejor es q las fotos d cuando tenía 14 y 15 son las mismas d ahora cuando se operó el busto (sic)”.