‘La Segura’ hace sorprendente declaración sobre su noviazgo en ‘La casa de los famosos’

La Segura ha tenido tiempo de reflexión durante su estadía en La casa de los famosos Colombia. Si bien ha causado revuelo por estar pendiente a todo lo que sucede con su amiga Karen Sevillano, también ha protagonizado momentos conmovedores al contar detalles inéditos de su vida personal o familiar.

Entre lo que ha destapado está la razón por la cual decidió entrar al programa de RCN. “Yo en mi situación, mira que te juro por Dios que, a nadie le va a caer mal la plata, el que sea que gane no le va a caer mal la plata, pero te juro por mi madre santa que mi foco principal no es eso. [...] Yo entré acá, más que todo porque yo quería que mucha gente me desconociera de la percepción que tienen por mí en las redes sociales, y que me conocieran de una manera más real”, comentó en su momento.

Además, ha expresado en más de una ocasión que ya se siente preparada para casarse y de hecho le mandó un mensaje relacionado a su novio, Ignacio Baladán. “Ya estoy lista para un hogar, para que lo comuniquen por ahí, ustedes ya saben a quién. Mándele este clip para que me vea lavando trapo y plato”, indicó.

Incluso, el chef uruguayo la visitó en el recinto y aprovechó para darle algunos consejos. “No seas tan sangrona, habla bien”, pronunció en su paso por el lugar.

Hablando de su romance con el cocinero, también agregó que es gracias a él que ha tenido un mayor propio, pues le ha enseñado cómo debe sentirse consigo y con los demás. De esta manera, compartió con sus compañeros cómo ha sido todo el proceso.

“¿Sabes también quién me hizo aceptarme demasiado y me ayudó mucho en el proceso de mi amor propio? Mi novio, porque durante muchos años, yo tuve miedo a tener una relación por el solo hecho de que las emociones fuertes me hacen sentir espástica”, comenzó diciendo al respecto.

De la misma forma, puntualizó que considera que debe ser así que una persona ayude a la otra a empoderarse, en caso de estar en una relación. Hizo también un llamado a aquellos que están en un noviazgo tóxico y agradeció a su compañero por la manera en que la trata.

“Nunca nadie me ha hecho amarme tanto como lo ha hecho Ignacio Baladán, que es mi novio. Yo sé que el amor propio empieza desde uno, pero hay personas que también llegan a tu vida a decirte: ‘yo te amo y te quiero tal y como eres’”, agregó.

Hace algunas semanas, había comentado que agradecía por tener a su pareja actual, debido a que en el pasado no la pasó para nada bien en ese sentido. Reveló una mala experiencia que tuvo con un ex.

“Yo tuve un novio hace como cinco o seis años por ahí, yo estaba re tragada, pero re tragada, yo creo que duramos por ahí casi dos años, y entonces resulta que ese hijo de p*** era muy perro, entonces bueno yo en ese tiempo grababa mucho contenido, entonces siempre grabamos en la casa de él, yo prácticamente vivía con él (...) cuando grababa con una peladita: ay, pero lo que tenía de chiquita lo tenía de arrecha y de perra traicionera, entonces yo grababa con ellos como una estúpida”, contó a sus compañeros.

Continuó: “Ay, yo no creo señor como cuando uno dice no me importa señor, yo yo quiero creer en él, Padre Santo, marica, cuando en el cumpleaños del paso pasaron unas cosas y peleamos, bueno, entonces yo me quedé en mi casa, entonces él estaba como tira y jale tire como que sí que no (...) hasta que un día yo estaba muy mal, ya eran 20 días de ese tira que afloje cuando llega alguien, que fue el mismo que nos presentó, y yo me acuerdo que íbamos a grabar una una campaña para papas M, entonces, me recogió y me dijo que se veía con esa persona desde hace rato”, expuso la caleña.

Finalmente, concluyó que el tema hizo que se fuera de su ciudad. “Yo los vi que estaban juntos en el carro y le estrelle la camioneta de frente (...) yo estaba herida por la infidelidad y la burla y quería publicar todo en redes sociales, vengarme de lo que me hizo, pero fui a donde un pastor y me dijo que: preocúpese de recuperarse a sí misma que Dios siempre se encarga de todo, entonces desde ese día nada, no lo funé ni nada y tomé la decisión de irme vivir a Medellín por la tusa (...) desde hace 6 años no vivo en Cali por eso”, indicó.