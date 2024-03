Novia de Jhonny Rivera despejó dudas sobre la diferencia de edad con el cantante

La cantante fue contundente y aseguró que no piensa en el futuro sino que vive el presente con su pareja - crédito @famososhastalaz/Instagram

Varias han sido las críticas que ha recibido Jenny López, novia de Jhonny Rivera, a lo largo de su relación con el intérprete de música popular. Algunos han hecho referencia a su romance alegando diferencia de edades, pues la joven pasa por sus 21 años y él 51, mientras que otros han mencionado que solamente se pegó a la fama del artista para así hacer crecer su carrera profesional.

“Cuando cumplí los 19 él me tuvo un detalle muy bonito, con una torta de cumpleaños me celebraron en su finca con su familia y a mí eso me marcó mucho. Empecé a sentir una atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue ya cuando él me dice que siente una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental”, fueron las declaraciones de López cuando confirmó su romance.

Recientemente, López realizó una dinámica en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 600.000 seguidores, y resolvió algunas inquietudes sobre su relación con el cantante. Una de las preguntas que llamó la atención de la joven artista fue sobre el futuro de la relación, teniendo en cuenta la diferencia de edad, que alcanza un poco más de tres décadas.

En vista de la insistencia de sus fans, la también intérprete de música popular no dudó en responder contundente y claramente al respecto. Recalcó que en el pasado siempre intentó complacer a los demás, por lo que tomó la decisión de vivir el presente sin pensar en lo que viene en el futuro.

“Toda la vida esperé que fuera el momento indicado para las cosas […] Es hoy el momento de vivir las cosas, si yo me pongo a pensar en qué va a pasar de aquí a 15 años, 20 años, pues no haría muchos proyectos, no me levantaría con entusiasmo para muchas cosas y lo mismo pasa en mi relación. Yo me estoy disfrutando el ahora, el presente”, expresó la joven cantante.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, por lo que generó opiniones divididas al respecto con comentarios como por ejemplo: “Totalmente de acuerdo, absolutamente nadie sabe si mañana estará vivo”; “así es, disfruta las 24 del día porque no sabemos qué puede pasar al otro día”; “mala vaina, porque uno debe pensar a futuro con su pareja también”; “el futuro es incierto, lo que vale es el aquí y el ahora, bien dicho Jenny”, entre otros.

Así es Jhonny Rivera como jefe

En esta misma dinámica, Jenny López respondió otra pregunta que formularon sus seguidores respecto al veterano cantante de música popular. A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista caucana aprovechó las cajas de preguntas en sus historias para responder a uno de sus seguidores: “¿Cómo haces para manejar la relación de que tu pareja es tu jefe, o no es así?”.

Jenny, de 21 años, no dudó en responder: “Jhonny es nuestro jefe, pero es muy bacano, yo no siento como la presión que muchos sienten con sus jefes. No hablo solo por mí, con todos los muchachos de la agrupación”, afirmó la joven cantante.

López agregó además que cuando el intérprete de Comprendí que te perdí les va a comunicar algo, llamar la atención o hacer una crítica constructiva siempre lo hace de la mejor manera. Además, agregó que el cantante pereirano da buenos consejos y ha sido un apoyo incondicional para su carrera y su vida personal. “Cuando hemos necesitado un consejo, un punto de vista, siempre vamos a encontrar en él un amigo, y no pasa solo conmigo, sino con todos en la agrupación lo tienen en ese concepto”, concluyó.