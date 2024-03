Quién es José Miel, el actor y cantante que fue el quinto eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’

El actor y cantante colombiano se destaca por haber participado en varios programas de televisión - crédito @soyjosemiel/Instagram

El destacado artista colombiano de 34 años de edad José Miel, cuyo nombre real es José Medina, continúa capturando la atención del público por su multifacética carrera en la música y la actuación. Su visibilidad en las pantallas se ha intensificado con su participación en La casa de los famosos Colombia, un desafío que asumió para mostrar su genuina personalidad y convicciones. Según sus palabras, decidió participar en el programa del Canal RCN para enamorar a todo el país con su autenticidad, destacando que su mayor virtud y a la vez su “pecado” es ser muy “bocón”, al no temer expresar su opinión abiertamente. Este rasgo, según él, le permite alejarse de quiénes no comparten sus intenciones.

“Soy un libro abierto. Soy muy auténtico, creo que Colombia se puede enamorar de mi forma de ser”, afirmó en su momento cuando anunció su participación en el reality, lo que evidenció su deseo de influir de manera positiva en la sociedad.

José Miel ha demostrado una notable versatilidad en su carrera, abordando géneros como el pop, ranchera y baladas, lo que le ha permitido formar parte de producciones televisivas como el musical La hija del mariachi. Su excepcional talento vocal y habilidades en la danza han resaltado en varios programas de música televisados como La Descarga, La Voz y Yo me llamo lo que consolidó así su reputación en la industria artística colombiana. Además de sus logros en el escenario y televisión, el artista es activista por los derechos de la comunidad Lgtbiq+, inspirando a muchos con su valentía y firmeza. Este compromiso generó la creación de una gran comunidad de seguidores que aprecian su autenticidad y dedicación.

Su historia personal resuena profundamente por su valentía y superación. El colombiano fue criado en un entorno humilde por sus padrinos. El cantante habló de manera abierta sobre las dificultades enfrentadas y el inquebrantable apoyo recibido de sus cuidadores.

Esta red de apoyo no solo lo impulsó en su carrera artística, también lo fortaleció en su vida personal; especialmente, después de revelar su orientación sexual. “Mis padres adoptivos, aunque al principio no entendían muy bien lo de mi sexualidad, siempre estuvieron conmigo, fuese lo que fuese, porque fui muy juicioso en la casa y en el colegio. Ocupaba los primeros puestos e izaba bandera”, confesó Miel para una entrevista en la Revista Vea.

La aceptación y reconocimiento hacia José Miel no solo se debe a su talento artístico, sino también a su impactante historia de vida y firme postura frente a la adversidad. Cuando era pequeño, con tan solo 8 años de edad, logró destacarse en la música: “En el colegio me decían ‘La gaviota’, porque estaba de moda Café con aroma de mujer y yo cantaba como Margarita Rosa. Los muchachos me molestaban, pero con mis amigas lo disfrutábamos”. Además, el colombiano se presentaba en Plaza de las Américas en donde empezó “a explorar la música, el baile y la actuación”, agregó para el medio.

El colombiano en múltiples disciplinas logra emocionar a su audiencia, tanto en televisión como en teatro y shows musicales. Su participación en programas musicales y su actuación estelar en montajes teatrales lo han consolidado como una figura indispensable en el entretenimiento colombiano. Su participación en La casa de los famosos Colombia es un avance más en carrera artística debido a que fue una plataforma para mostrar su talento y su verdadera esencia.

José Miel antes de ingresar a La casa de los famosos mencionó su compromiso de mantenerse fiel a sus valores y ser respetuoso, elementos que, sin duda, lo han llevado lejos tanto en su carrera profesional, la cual está balanceada con una mezcla de talento y carisma, catalogando al colombiano como un artista admirable y respetado en la industria.