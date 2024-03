Inti Asprilla defendió a María José Pizarro de los gritos de Jota Pe Hernández: “Nunca seré un traidor”

Durante una sesión de debate en el Senado, el enfrentamiento entre los senadores Jota Pe Hernández y María José Pizarro, con Inti Asprilla en medio, desató una controversia que sacudió las redes y la opinión pública - crédito Jesús Aviles/Infobae

El Senado de la República se convirtió en el escenario de un acalorado enfrentamiento durante el debate de moción de censura del ministro de Defensa, Iván Velásquez. El senador Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández y representante de la Alianza Verde, se vio envuelto en una disputa con la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, que desató una serie de tensiones y en la que intervino el senador Inti Asprilla.

La controversia se desató cuando la senadora Pizarro expresó su opinión sobre las palabras de Jota Pe Hernández sobre la gestión del ministro de Defensa, calificándolas de innecesaria y cuestionando su sinceridad. En respuesta, el senador la interrumpió, lo que generó un llamado al orden por parte de las autoridades presentes en el recinto.

Las palabras de Pizarro no tardaron en encender los ánimos, luego de utilizar la expresión “perro rabioso” para referirse al comportamiento del senador Hernández. Esta declaración provocó una reacción inmediata por parte del senador, que, visiblemente molesto, sacó su teléfono celular y comenzó a grabar a la senadora, acusándola de faltarle al respeto.

“El señor senador (Jota Pe Hernández), respete un poco, cuando deje de enfurecerse, cuando lo dejen en evidencia, cuando deje de reaccionar como un perro rabioso cuando lo dejan en evidencia (...). No deja hablar. Es imposible hablar así”, mencionó Pizarro.

Sin demora, Jota Pe Hernández respondió: “¿Perro rabioso? La que pide respeto y me acaba de llamar perro rabioso porque digo que es verdad que a los militares los están matando”.

Mientras se aproximaba con su teléfono celular para registrar todo, Hernández se disponía a alcanzar el asiento de la senadora cuando Inti Asprilla intervino para interponerse entre el senador y su colega.

En medio del enfrentamiento entre colegas, el senador Inti Asprilla emerge como mediador - crédito @DavidRacero/X

La situación escaló aún más cuando el senador Hernández se acercó a la senadora Pizarro para confrontarla directamente por sus palabras. Mientras tanto, el senador Inti Asprilla, también perteneciente a la Alianza Verde, intervino para calmar los ánimos y expresar su desaprobación ante el comportamiento de su colega de partido.

A través de sus redes sociales, el senador Asprilla hizo hincapié en la importancia del respeto y la unidad dentro de su partido político, por lo que señaló que rechazaba cualquier intento de división o confrontación interna.

“Los seguidores de JP Hernández y los uribistas pueden insultarme todo lo que quieran, NUNCA, léanlo bien: NUNCA, seré un TRAIDOR que se CAMBIA DE BANDO, VENDIÉNDOSE A LA DERECHA!! ✊🏽Fuerza✊🏽”, publicó el senador en X (anteriormente Twitter).

Senador Inti Asprilla condenó la división interna de su partido, Alianza Verde, y defendió la unidad partidaria - crédito @intiaspriella/X

Además, defendió la postura de la senadora Pizarro, al señalar que existe una diferencia significativa entre criticar el comportamiento de alguien y dirigir insultos personales.

“Hay una diferencia sustancial entre decir: No actúe como #PerroRabioso, y usted es un #PerroRabioso, son cosas del lenguaje que no entiende una persona embrutecida, y que un embrutecedor insistirá en no dejarles entender”, publicó en senador del Partido Verde.

El senador Inti Aspriella dio la razón de las palabras de María José Pizarro sobre la actitud de Jota Pe Hernández - crédito @Intiasprilla/X

Además, el senador Asprilla difundió varias declaraciones de la senadora Pizarro sobre el conflicto en el que fue protagonista con Jota Pe Hernández, en las que ella menciona que no es la primera vez que él muestra este tipo de comportamiento “agresivo” hacia ella, y muchas personas expresaron su solidaridad al respecto.

El suceso no solo evidenció las tensiones en el Senado, sino también las fisuras internas en la Alianza Verde y la coalición del Pacto Histórico. A pesar de que el partido forma parte del Gobierno, el senador Jota Pe Hernández emergió como una figura destacada en la oposición a la administración actual. Aunque él se autodenomina como alguien independiente de los extremos políticos, al señalar que “ni de Uribe ni de Petro”, muchos lo perciben como un traidor al partido por su postura.