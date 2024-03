Colombiana en Canadá sorprendió con la suma que gana mensual; dejó exitoso negocio en Medellín y a esto se dedica

Colombiana en Canadá reveló cuánto gana mensualmente y qué hace - crédito montaje Infobae/ Europa Press y captura pantalla

Cada vez es más común que la falta de oportunidades en Colombia hace que surja entre los ciudadanos la idea de emigrar a otros países para encontrar estabilidad laboral y económica, difícil de conseguir en el país.

Te puede interesar: Sueldo de más de 1.000 dólares por enseñar español: colombiano reveló detalles de su experiencia

Los emigrantes empacan sus vidas en una maleta y cogen un avión con destino a ciertos países en los que están dando más oportunidades para que colombianos trabajen.

Algunas empresas de estos países ofrecen vacantes específicas en cargos que requieren profesionales con determinados títulos. Pero en la mayoría de las ocasiones, las empresas ofrecen la posibilidad de laborar por buenos sueldos, pero en oficios varios, sin que se requieran experiencias ni estudios.

Te puede interesar: María Fernanda Cabal reveló el secreto de su matrimonio con José Félix Lafaurie: “Creo que lo hubiera envenenado”

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Colombianos eligen Canadá para buscar oportunidades profesionales - crédito EFE/Justin Lane (imagen referencia)

Es así como la historia de una mujer de Medellín que dejó su vida y el negocio que tenía en su tierra por ir tras más posibilidades económicas en Canadá, es tema de conversación en las redes sociales, por la decisión que tomó y por el dinero que gana ahora en su trabajo en ese país.

Te puede interesar: Impuestos tributarios: así puede solicitar el RIT por primera vez en Bogotá

De acuerdo con un video viral del creador de contenido, Roberto Emigra, una colombiana residente en Canadá desde hace un tiempo sorprendió tanto al dominicano como al público al revelar que tiene un sueldo de 24 mil dólares al mes.

La paisa explicó que decidió dejar Colombia porque quería tener más oportunidades, a pesar de que en su tierra natal contaba también con ellas, pero tomó la decisión porque quería ofrecerle estos beneficios a su hijo.

“En Medellín tenía demasiadas [oportunidades], pero uno estaba como un poquito con miedo y vine acá por mi hijo y quise darle oportunidades a él y brindarle un futuro mejor”, dice la mujer el video publicado en TikTok.

Colombiana contó cómo gana 24 mil dólares trabajando en Canadá - crédito @robertoemigra/TikTok

En qué trabaja la colombiana que gana 24 mil dólares en Canadá

En la misma entrevista, la mujer reveló que es una abogada de profesión y que el cambio que tuvo respecto a los oficios que llegó a hacer en el país extranjero fue duro para ella porque no tienen nada que ver con su experiencia y tampoco es algo a lo que se dedicaba normalmente.

“Acá me ha tocado un poquito duro porque era abogada en Colombia y hacer cosas acá de aseo”, indicó.

Sin embargo, con el tiempo pudo volver a montar su propio negocio, pues ya lleva 16 años en ese país, y ahora gana en dólares canadienses a pesar de que es un trabajo fuera de su zona.

“Tengo un spa y ahora soy masajista, soy esteticista”, contó la mujer mientras sonreía orgullosa por hablar sobre lo que ha conseguido y como ha escalado.

Colombiana que trabajó haciendo aseo en Canadá, ahora tiene su propio negocio - crédito visualesIA (Imagen ilustrativa)

La millonaria cifra que gana la colombiana por dar masajes en Canadá

El tiktoker dominicano en un momento del video interrumpió a la mujer y le preguntó concretamente cuánto dinero está ganando actualmente en Canadá con lo que hace y la cifra lo dejó sin palabras.

“¿Cuánto dinero ganas?, ‘24.000′ [dólares canadienses dice la antioqueña], 24.000 dólares mensuales gana”, dice el hombre gritando y escandalizado al conocer el valor.

Asimismo, Roberto Emigra se sorprendió porque a la colombiana le pareció poquito dinero, ya que el trabajo que hace es bastante y le aseguró que está ganando muy bien teniendo en cuenta la situación económica que están viviendo muchas personas en Colombia actualmente.

Finalmente, la paisa aseguró en el clip que vive muy orgullosa de ella por los frutos que ha cosechado, pero también confesó que una mujer empoderada la tiene difícil para conseguir pareja en estos lugares porque a ella le gustan los límites.

“A mí no me gustan los hombres muy free, a mí me gustan los límites, me gustan los hombres que me controlen, pero nadie ha podido. Chiquita, pero picosa”, expresó.