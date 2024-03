Sujetos armados atentaron contra la vida de un alcalde del departamento de Magdalena

El alcalde de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena, Hegel Garizao Osorio se encuentra gravemente herido | crédito Colprensa

El alcalde de Santa Bárbara de Pinto, en el departamento de Magdalena, Hegel Garizao Osorio, sufrió un atentado a tiros perpetrado por individuos no identificados el martes por la tarde, resultando gravemente herido, de acuerdo con información de emisora colombiana la W Radio.

Los acompañantes de Hegel Garizao Osorio lo socorrieron tras el incidente, pero la gravedad de sus heridas producida por los proyectiles requirió su traslado a un centro médico de mayor capacidad en Magangué, en el departamento de Bolívar.

Las autoridades están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para identificar y capturar a los responsables de este acto que ha alterado la tranquilidad pública en el municipio, situado al sur del departamento del Magdalena.

Esta no es la primera vez que sucede un atentado en contra de un funcionario elegido por votación popular en la Costa; recientemente, el concejal de Santa Marta Anselmo Gual de la Hoz fue víctima de un atentado en su contra.

Nueve días antes del ataque, el 6 de febrero, el cabildante había denunciado amenazas a través de mensajes de texto que recibió a su celular y en las que delincuentes le pedían renunciar al Concejo.

Los hechos ocurrieron cuando Gual de la Hoz se disponía a salir de un reconocido centro comercial ubicado en la capital del Magdalena. De un momento a otro, sujetos se acercaron al vehículo para disparar con armas de fuego contra el concejal, que por fortuna pudo esquivar las balas y salió ileso.

Aunque todavía se desconocen detalles del ataque armado, que está siendo materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana de Santa Marta y el CTI de la Fiscalía, versiones preliminares indican que se pudo tratar de un hurto, pues el cabildante había retirado $2 millones de un cajero automático minutos antes.

En entrevista con Blu Radio, el coronel Yesid Montaño, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, confirmó que el carro tipo camioneta de color blanco “fue impactado con un proyectil de arma de fuego, en el que se movilizaba el concejal Anselmo Gual, quien resultó ileso luego de lo ocurrido”.

El concejal víctima también dio su versión de los hechos y aseguró que no pudo identificar a los responsables de lo sucedido, pues todo habría ocurrido en cuestión de segundos.

“No me di cuenta si eran personas en moto o a pie; sentí el impacto y cuando reaccioné, frené y quedé congelado; el vidrio se partió todo y se me tapó el oído por el impacto; como pude, arranqué, pero el carro se me apagaba, estaba muy nervioso”, aseguró el concejal Anselmo Gual de la Hoz en entrevista a Opinión Caribe.

Por su parte, el Secretario de Seguridad de Santa Marta, Gustavo Berdugo Garavito, hizo presencia en el CAI de Los Angeles, donde fue atendido el caso del atentado a bala al concejal Anselmo Gual de La Hoz.

El funcionario dijo: “Esperamos que las investigaciones avancen y se pueda verificar las cámaras de seguridad, entrevistas y hacer el recorrido por la zona; es un tema investigativo (...)”.