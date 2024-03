Esta es la exnovia de Miguel Melfi: también la conoció en un ‘reality’

Ella es Andreina Bravo, ex novia de Miguel Melfi - crédito @Mely2686/Instagram

El cantante y actor panameño Miguel Melfi se ha robado la atención de los televidentes que observan la versión colombiana del reality La casa de los famosos por el fuerte rumor de una supuesta relación con la actriz Nataly Umaña, esposa de Alejandro Estrada.

Te puede interesar: Melfi ya no se guarda lo que siente por Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’

No es la primera vez que Miguel Melfi tiene una relación romántica dentro de un programa, pues ya en el reality El poder del amor, en el 2021, donde ganó junto a su expareja Andreína Bravo, a quien conoció durante el programa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

La ecuatoriana y el panameño se conocieron en el programa 'El poder del amor' - crédito @jeniffer_2095/X

Andreína Bravo es una cantante de música urbana ecuatoriana que ha tenido reconocimiento, como la canción del año en los Premios a la Música 2024, de TC Televisión. Bravo comenzó su carrera musical con el dúo Libra junto a Carlos Lira en el 2018 y luego se lanzó como solista en el 2021.

Te puede interesar: Miguel Melfi vuelve y juega al rompecorazones en ‘La casa de los famosos’, estrategia que usó en otro reality

“Surgió la propuesta del dúo, con el que comenzamos a hacer covers y ver cómo nos iba. Para mí eso era algo chévere, básicamente para redes. Pero en todo ese proceso aprendí muchísimo. Pero siempre quise hacer música propia”, dijo la artista en su momento en una entrevista para el medio Expreso.

La cantante ecuatoriana tuvo una relación con el actual participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ Miguel Melfi - crédito @andreinabravoo/Instagram

La también actriz, bailarina y modelo, nacida en Guayaquil (Ecuador), desde pequeña demostró su habilidad para la música y estudió piano desde los 8 años. Gracias a su participación en el programa Combate de RTS con tan solo 19 años saltó a la fama en su natal país, sin embargo, al ganar el reality El poder del amor obtuvo reconocimiento en Latinoamérica.

Te puede interesar: “No es negociable”: esto pensaba Nataly Umaña de la infidelidad antes de entrar en ‘La casa de los famosos’

“Es una faceta que me ayudó muchísimo porque sin estar en El Poder del Amor no hubiera tenido ese apoyo que me hizo ser escuchada en muchos países fuera”, expresó la ecuatoriana para el medio citado.

La actriz y modelo Andreína Bravo se destaca en la industria musical -crédito @andreinabravoo/Instagram

En la actualidad, Andreína Bravo se encuentra enfocada en su carrera artística y disfrutando de los logros alcanzados con su más reciente álbum Escencia, el cual tiene exitosos temas como Gata gánster, Desayuno, Bandolera, Hater, Medicina y muchos más.

“Bailar y cantar es lo que más me hace feliz !!🎶me hace sentir viva 💜y ahora más que nunca comprometida con todo lo que se viene! No me cansaré de agradecerles a ustedes familia de redes por todo su apoyo ✨🙏🏼”, escribió la ecuatoriana a través de sus redes sociales.

¿Por qué terminó la relación de Miguel Melfi y Andreína Bravo?

Los cantantes terminaron su relación en enero de 2022 -crédito @sweet_andrelfi/X

Los cantantes se conocieron en el programa El poder del amor y desde ese momento tuvieron una relación tan famosa en Panamá que fueron los ganadores del reality en 2021. Sin embargo, su amor no duró mucho tiempo debido a que en enero de 2022 Miguel Melfi reveló su ruptura con la ecuatoriana.

“Mi relación con Andreína terminó (...) Nosotros dos sabemos cuáles fueron los motivos: no es por una relación con nadie más, no es porque se me vincule con nadie, simplemente nosotros teníamos algunos problemas ya tiempo atrás. Y, la verdad, no voy a hablar del tema ni voy a dar explicaciones. Las cosas se dieron como se venían dando. Mucha gente ha lanzado críticas y juicios en redes sociales porque tenían una idea que no era”, expresó en ese momento el actor en el programa En contacto de Ecuavisa.

Andreína Bravo y Miguel Melfi ganaron el programa ‘El poder del amor’ - crédito @sweet_andrelf/ X

En el mismo programa, Andreína Bravo por su parte indicó: “Cada quien sigue su camino, yo le deseo lo mejor, que brille. Para mí es importante que haya la comunicación, se habló en su momento, dijimos cada quien toma su camino (...) Para mí él es un buen chico. Pienso que hay momentos donde sí se puede estar y seguir la relación y hay otros momentos en los que no y hay que tener la madurez para aceptar la situación”.