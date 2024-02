Comer azúcar refinada en exceso podría afectar su salud: conozca cómo quitar la ansiedad de consumir esos productos

El Azúcar refinada podría ocasionar enfermedades como diabetes e hígado graso - crédito Freepik /montaje de Infobae

El azúcar refinada, un ingrediente presente en numerosos alimentos procesados, puede llegar a ser adictivo y ocasionar problemas en la salud a largo plazo.

Te puede interesar: Los polémicos trinos del esposo de la que podría ser la nueva fiscal General de la Nación: “Necesitamos una fiscal honesta”

Entre las posibles consecuencias para la salud por su consumo excesivo están el aumento en el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y obesidad.

Para algunas personas es difícil eliminar de su dieta los productos que tengan este tipo de azúcar. Por eso Infobae Colombia diálogo con el experto en medicina alternativa Arie Schwaetz que a través del Método Abrahamson ha ayudado a miles de personas abandonar el azúcar refinada de sus vidas.

Te puede interesar: Gustavo Petro posesionó a Laura Sarabia como nueva directora del Dapre: vuelve a ser la mano derecha del presidente

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Así puede evitar el consumo de azúcar refinada - crédito Segob

Estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ayudan a tomar conciencia sobre las diferentes causas del consumo de este producto, así que buscar una ayuda profesional para evitar ingerir este tipo de alimentos puede ayudar a mejor su salud y evitar enfermedades a largo plazo: “El método es una limpieza energética, es un balance energético, todos somos energía, todo es energía, las adicciones, la ansiedad, los pensamientos, las emociones todo comienza una energía y cuando tenemos adicciones, por ejemplo, como la del azúcar, la venimos cargando desde niños, o sea, lo relacionamos primero hay una adicción química que está científicamente comprobado, pero también viene una adicción emocional porque desde niño pues vemos el dulce con la abuela, chocolate es en San Valentín”, expresó el en Bio Hacking.

Te puede interesar: Contraloría inspeccionó la Ungrd por presuntas irregularidades en la compra de carrotanques para La Guajira

Uno de los hallazgos más alarmantes sobre el consumo de azúcar es su vínculo con el aumento de peso y la obesidad, pero para evitar complicaciones en la salud hay que no consumir este tipo de alimentos, sin embargo, que el cuerpo se desacostumbre a la azúcar refinada puede llegar a ser una tarea complicada, pero no difícil:

El experto a implementado el Método Abrahamson en miles de personas para ayudarlos a dejar la azúcar refinada - crédito Mateo Riaños/Infobae

“En el tema de azúcar es un poco más complejo porque tú tienes que aprender a comerse en azúcar refinada, entonces la gente me dice, no, pero entonces no voy a comer nada, vas a comer de todo, si estás metabólicamente saludable, puedes comer fruta, puedes comer arroz, pan, pero tienes que encontrar cuales no tienen azúcar refinada, entonces ese proceso de llevar a las personas, porque llevamos las personas al supermercado, les enseñamos a leer etiquetas y a básicamente transformar su alacena y su nevera con cosas sin azúcar refinada porque no queremos levantar y despertar otra vez ese monstruito que te está pidiendo la comida, sino que tú eres quien decides que comer”, agregó el coach panameño que ha ayudado a varias celebridades a dejar la azúcar refinada.

¿Cómo funciona en el Método Abrahamson?

El coach Arie Schwartz, que es especialista en medicina alternativa para la salud holística y experto en ayudar a dejar la nicotina y los azúcares refinados, ha guiado a miles de personas para superar sus adicciones a través del Método Abrahamson, pero en que consiste esta terapia:

Arie Schwartz, especialista en medicina alternativa para la salud holística. ayuda a las personas a dejar el azúcar refinada - crédito Mateo Riaños/ Infobae

“Lo que hace este método es que son terapeutas entrenados que usan solo sus manos para limpiar los desbalances energéticos (...) hay una charla con el terapeuta, pero la terapia en si tú te sientas en una silla, en un lugar súper relajado, cierras los ojos y el terapeuta está alrededor tuyo limpiando tu energía en el campo bioenergético, que es lo que mucha gente también conocen como el aura, es algo que las personas sentimos, simplemente no entendemos y no vemos” , explicó Schwartz.

El de CEO de Abrahamson Center explicó que la azúcar refinada puede llegar a ser adictiva, pero al dejarlo puede llegar a sentir ansiedad y controlar sus elecciones alimenticias: “Lo que hace el método es que te hace ese balance energético, esto dura aproximadamente 20 o 30 minutos, y lo más impresionante de todo es que la mayoría de las personas solo necesitan una sesión obviamente, si las personas necesitan dos tres están todas incluidas, pero en la mayoría con una sesión puede liberarse de esa adicción (...) el método tiene más en 90% de efectividad y eso hace que sea una herramienta fenomenal para una persona que esté preparada para realizar el método”.