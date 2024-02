Presidente Petro arremetió de nuevo contra el exsecretario general de la Cancillería: " Salazar ha roto la ley”

El presidente dice que las acciones de José Antonio Salazar tendrán que ser investigadas por la justicia penal - crédito @cancilleriacol/X - EFE

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, reaccionó a las declaraciones del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien aseguró que José Antonio Salazar no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por Álvaro Leyva, con relación al contrato de los pasaportes en Colombia.

El presidente Petro dijo en su cuenta de X que el funcionario público había “roto la ley”.

Por su parte, el secretario general de la Cancillería ha dado varias entrevistas en las que explica que el proceso de licitación se adelantó con todas las formalidades legales, en repuesta a las declaraciones de Murillo.

En dicha publicación antes mencionada el presidente Gustavo Petro expresó que es inaceptable declarar un contrato como adjudicado después de que una autoridad superior lo haya declarado desierto, refiriéndose al actuar de José Antonio Salazar. Enfatizó que esta acción constituye una violación de la ley, por lo cual debe ser la justicia penal la encargada de investigar los motivos detrás de dicha decisión.

“No se puede declarar adjudicado un contrato cuando el superior jerárquico lo declaró desierto. El señor Salazar ha roto la ley y es a la justicia penal a la que le corresponde investigar los motivos” dijo el presidente de la República reaccionando a las palabras de Gilberto Murillo sobre el tema.

Gustavo Petro reacciona a las palabras de Gilberto Murillo sobre José Antonio Salazar - crédito @petrogustavo

Entre las declaraciones del canciller encargado Murillo en contra de Salazar dijo que: “el secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por Álvaro Leyva”. Además también aseguró que desde el 22 de febrero Salazar sabía que se iba a ir del Ministerio de Relaciones Exteriores y aún así otorgó un contrato como el de la elaboración de los pasaportes en el territorio nacional.

A esto último respondió en una entrevista con Revista Semana que las palabras del canciller encargos eran “totalmente falsas” pues de acuerdo con Salazar en esa fecha, el 22 de febrero, es la fecha que tiene la resolución 1344 por la cual según él se le ratificó la delegación.

Además en dicha entrevista en el medio antes mencionado también comentó con respecto a cómo fue el proceso en el que se le entregaron nuevamente facultades para contratar. “El documento me lo llevaron a la Secretaría General ya elaborado. No intervine siquiera en la elaboración y no me preguntó antes de hacerlo. Lo elaboró la Oficina Jurídica Interna junto con el doctor Juan Carlos Lozada. Él le encomendó a Lozada la elaboración de la resolución. Fue de la manera más espontánea”, dijo.

También fue preguntado por si tenía conocimiento que el 22 de febrero lo iban a sacar de su cargo, sobre este dijo que: “En esa fecha yo no sabía absolutamente nada. Como he sostenido, yo deduje con la charla con Luis Gilberto Murillo que él llegaba al cargo con la intención de quedarse. Entonces, en ese momento, pensé que tenía que resolver el problema. Él llegó a pedir renuncias y yo hice esa deducción. Además, él me dijo a mí que el propósito que tenía era decirle al presidente Gustavo Petro que conciliara el tema. Igual manifestación le hizo Luis Gilberto Murillo al canciller Álvaro Leyva”.

Del mismo modo en dicha entrevista con Revista Semana informó que sostuvo una conversación con Álvaro Leyva el pasado martes 27 de febrero, después de varios días sin comunicación entre ellos. Durante este encuentro, Leyva le mencionó que había tenido una charla con Murillo, en la cual se abordó la posibilidad de presentar ante el Presidente Gustavo Petro un plan de conciliación relativo al asunto que ahora lo tiene en el ojo del huracán. Además también respondió a si Leyva estaba molesto con él, a lo que Salazar contestó que no lo notó de esta forma.