Ojo viajeros: Avianca lanzó alerta urgente por nueva estafa que afecta a pasajeros con tiquetes ya comprados

Un avión de pasajeros de Avianca con su distintivo logo rojo y blanco vuela por un cielo mayormente azul con algunas nubes dispersas, ilustrando la conectividad aérea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una llamada inesperada, un mensaje urgente o una supuesta advertencia sobre la pérdida de una reserva son algunos de los métodos que están utilizando delincuentes para engañar a viajeros en Colombia. La última alerta fue emitida por Avianca, que detectó una modalidad de fraude dirigida a personas que ya tienen sus tiquetes aéreos comprados y confirmados.

La aerolínea advirtió que varios pasajeros han sido contactados por terceros que se hacen pasar por representantes de la compañía para exigir pagos adicionales relacionados con presuntos incrementos en los costos del combustible. Según los reportes recibidos, los estafadores aseguran que esos cobros son necesarios para mantener activa la reserva o evitar inconvenientes con el vuelo.

PUBLICIDAD

Avianca emite una alerta pública sobre estafas a pasajeros que ya tienen tiquetes, donde delincuentes exigen pagos adicionales por supuestos incrementos de combustible para mantener sus reservas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación llevó a la empresa a pronunciarse públicamente el 29 de mayo y aclarar que ese tipo de solicitudes no forman parte de sus procedimientos. La compañía fue enfática en señalar que no está realizando cobros extra a los clientes que ya cuentan con un tiquete emitido, por lo que cualquier requerimiento de dinero bajo ese argumento debe considerarse una señal de alerta.

De acuerdo con la información entregada por Avianca, los delincuentes apelan a explicaciones aparentemente técnicas para hacer más creíble el engaño. En algunos casos, argumentan que cambios en las condiciones del mercado obligan a aplicar recargos de última hora asociados al combustible de las aeronaves. Sin embargo, la empresa insiste en que tales cobros no existen dentro de sus procesos comerciales.

PUBLICIDAD

La única situación en la que un pasajero podría asumir costos adicionales después de haber comprado un tiquete ocurre cuando solicita modificaciones en su viaje, como cambios de fecha, itinerario o algunos servicios específicos. Incluso en esos escenarios, los valores dependen de las condiciones de la tarifa adquirida y se gestionan exclusivamente a través de canales autorizados.

La alerta se produce en un momento en que las estafas relacionadas con viajes y turismo han ganado terreno. El auge de las compras digitales y la facilidad con la que los delincuentes pueden contactar a potenciales víctimas mediante llamadas, redes sociales o aplicaciones de mensajería han abierto nuevas oportunidades para este tipo de fraudes.

PUBLICIDAD

Desde la aerolínea explicaron que esta modalidad se suma a otras prácticas que ya habían sido identificadas en el mercado. Entre ellas figuran la comercialización de tiquetes por medio de canales no autorizados, la intermediación de supuestos agentes sin respaldo oficial y la difusión de promociones falsas que prometen precios muy por debajo de los habituales.

Estas estrategias suelen aprovechar el interés de las personas por conseguir vuelos económicos o resolver rápidamente cualquier situación relacionada con sus reservas. Bajo esa lógica, los estafadores intentan generar presión para que los viajeros realicen pagos sin verificar previamente la información.

PUBLICIDAD

Frente a los casos detectados, Avianca informó que ya adelanta la recopilación de evidencias para emprender acciones legales contra quienes estén detrás de estos engaños. Paralelamente, invitó a los usuarios a reportar cualquier intento de fraude a través de los canales oficiales de la compañía o ante las autoridades competentes.

La recomendación principal es sencilla, antes de entregar dinero o compartir información personal, verificar siempre el origen de la comunicación. La empresa recordó que las consultas relacionadas con reservas, pagos o modificaciones deben realizarse únicamente mediante su página web, la aplicación móvil o agencias de viaje autorizadas.

PUBLICIDAD

El interior de una terminal de aeropuerto moderna presenta múltiples kioscos de auto check-in de American Airlines y áreas de entrega de equipaje, con pasajeros utilizando los servicios. (Opy Morales)

Además, reiteró que nunca solicitará transferencias a cuentas bancarias de personas naturales para confirmar, conservar o modificar un tiquete aéreo. Cualquier petición de este tipo debe despertar sospechas inmediatas.

Los expertos en seguridad digital también aconsejan revisar cuidadosamente las direcciones web antes de ingresar datos financieros. En muchos casos, los delincuentes crean sitios que imitan la apariencia de páginas legítimas con el objetivo de obtener información sensible de los usuarios.

PUBLICIDAD

Sobre este punto, Felipe Gómez, vicepresidente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Avianca, insistió en la importancia de actuar con cautela frente a ofertas o mensajes sospechosos.

Un joven concentrado trabaja en un oscuro estudio casero, utilizando múltiples pantallas de computadora para manipular artificialmente las reproducciones en plataformas de streaming musical con paneles de bots activos y listas de canciones generadas por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Solo compre sus tiquetes aéreos en páginas oficiales o en cualquier agencia de viajes que todos conocemos. Desconfíe de promociones demasiado buenas. Si ven precios demasiado bajos, generalmente detrás de eso hay un fraude. Revise la dirección, la URL de los links en los que usted oprime. Así es como muchas veces los criminales engañan a la gente en donde ponen una página que parece real, pero cuando uno revisa la dirección o la URL es simplemente falsa. Y, siempre, evite compartir sus datos personales con personas directamente”, recalcó.

PUBLICIDAD

La advertencia busca evitar que más viajeros caigan en una estafa que aprovecha la confianza de quienes ya tienen un vuelo programado. Por ahora, la recomendación es clara: si alguien le pide dinero adicional para cubrir supuestos costos de combustible después de haber comprado su tiquete, lo más probable es que se trate de un fraude.