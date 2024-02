Hermano de Darío Gómez le responde a la exesposa del cantante: “Nos lo robaste con una ‘fuerza mala’”

A un año de su muerte, los pleitos entre los familiares de Darío Gómez continúan - crédito Colprensa

Darío Gómez dejó un vacío en los corazones de sus millares de seguidores. Además, su familia también sintió la falta desde el primer día, que fue el 26 de julio de 2022, cuando falleció en Medellín. Sin embargo, la ausencia del antioqueño trajo consigo dolor y todo tipo de sentimientos encontrados que arrebataron la paz de los parientes.

La exesposa del ‘Rey del Despecho’, Olga Lucía Arcila, se fue ‘lanza en ristre’ en contra de los hermanos del artista, asegurando que “yo tengo carpetas con las donaciones que él les hizo en vida a cada uno de ellos; desde la mamá para abajo. Él siempre fue un hombre generoso, así que ahora no entiendo por qué reclaman”.

Además, agregó que “ellos no se merecen mi amistad, en vida fueron crueles con Darío. Después de su muerte, no lo han dejado descansar en paz, solamente han visto la oportunidad para coger fama. Nadie puede utilizar la imagen ni el nombre de Darío Gómez”.

Nelson Gómez, hermano de Darío Gómez, respondió a las críticas de Olga Lucía Arcila, exesposa del 'Rey de Despecho' - crédito @nelsongomezapataoficial/Instagram

Nelson Gómez, uno de los implicados, no pudo contenerse y reaccionó ante las acusaciones de la exmánager del cantante paisa. “Me indigna y me da impotencia con esta señora exmánager y exesposa de Darío. (...) Por ahí está diciendo que ni mi mamá creía en el éxito de Darío y que nosotros los hermanos le hicimos mucho daño en vida. (...) Le pido que por favor a mi familia, la dinastía Gómez Zapata, la respeta o la respeta, o la hago respetar; le dices a Colombia con pelos y señales cuál fue el daño que le hicimos. (...) Deberías de darle gracias a mi mamá que le dio la vida a quien te llenó las arcas de ‘plata’, ‘la gallinita de oro’, ‘la máquina de hacer billetes’”, comentó en su TikTok.

También aseguró que ellos nunca fueron crueles o malos con Darío Gómez, sino que, por el contrario, fue Arcila, quien los puso en contra el uno del otro. “Nos lo robaste, nos lo pusiste en contra. (...) Algo tuvo que ver, una fuerza mala o yo no sé. (...) Te recuerdo que, cuando llegaban las comida de parte de tu madre, la rellena era solo para Darío, el tamal solo para Darío, el sancocho solo para Darío; eso venía marcado, nadie lo podía coger, era intocable. (...) Nosotros le decíamos a Darío, “no te comas eso”, y él decía, “no es que la suegra me quiere mucho, y me da lo mejor”. Algo tenía porque Darío fue cambiando”, apuntó.

Olga Lucía Arcila y Darío Gómez compartiendo tiempo en familia - crédito Instagram

Hasta donde se ha conocido, uno de los motivos que hubo detrás de las rencillas entre ambas partes fue la cesión de los derechos de la imagen de Darío Gómez para la realización de la serie de Telemedellín. “Fue triste, pero ellos sabían que no podían usar la imagen de Darío. No tienen autorización de nadie. Nunca hablaron con nosotros del tema, sino que entrevistaron a los hermanos”, expresó la mujer.

Finalmente, en el libro publicado por la exrepresentante y excompañera sentimental del antioqueño, reveló que él fue mujeriego.

“Él tuvo sus amantes y novias, pero hacia mí tuvo siempre un respeto grande. A todas las conocí. Muchas veces llegaba a un concierto y allí estaban. Pero siempre creí que Darío era del público. A mis hijos les dije estando él vivo: fue un santo para lo que el mundo le ofrecía. Él no sabía cómo ‘craneársela’ para serme infiel y eso nos generó muchos problemas. Yo le decía: “Usted qué quiere, para dónde es que va. Si quiere nos separamos”. Pero me rogaba hasta de rodillas que volviera con él. Y, mira, murió en mis brazos. Siempre tuvo algo lindo: me tuvo en un valor impresionante y les decía a mi madre, a mis hijos, que mujer como yo no había otra”, concluyó.