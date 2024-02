La misteriosa desaparición de una mujer en Dosquebradas: su exesposo sería el principal sospechoso

Diana Marcela Camargo desapareció el 14 de julio de 2023 y hasta ahora no hay rastro de su paradero - crédito captura de pantalla redes sociales / Youtube

Total misterio ronda la desaparición de Diana Marcela Camargo, una mujer que se dedicaba a la costura y que el 14 de julio de 2023 salió de su vivienda y no regresó desde entonces.

Te puede interesar: Reveladoras declaraciones de exesposo de mujer desaparecida en Risaralda: “Yo creo que está viva”

Las cámaras de seguridad de una de las cuadras del barrio Japón, en Dosquebradas (Risaralda), registró la última vez que Diana Marcela fue vista; además, daba indicios de un posible implicado en su desaparición.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Fin de semana de terror: hallaron dos cadáveres embolsados en Copacabana y Medellín

Aunque en las primeras versiones del caso se habló de que en los videos se veía a Diana Marcela entrar y salir de su vivienda sola, lo cierto es que en las imágenes se puede ver que la mujer llega a la vivienda en una motocicleta con quien sería su exesposo Óscar Leyva Acevedo.

Diana Marcela Camargo se dedicaba a la costura y era madre de dos niños - crédito Infobae

“Primero dijo que él no sabía nada, que él no la había visto, luego dijo ‘no, sí, yo fui esa noche, la acompañé hasta la casa, pero solamente fui hasta la puerta de la casa y ya me fui yo solo y ella se quedó ahí, no sé nada de ella’”, contó Jeimy Paola Camargo, hermana de la mujer desaparecida, en declaraciones a La W.

Te puede interesar: Reportaron el macabro hallazgo de un cadáver dentro de un costal en Medellín

Según contó Jeimy Paola, Leyva Acevedo cambió su versión en varias ocasiones, incluso ante los investigadores de la Fiscalía que llevan el caso.

“Empezó luego a decir que estaba en otra parte, que él se había aporreado la cara, que no sabía nada. Preguntaba por ella como si no supiera nada. Es fue la primera versión que dio a la Fiscalía (sic)”, continuó diciendo la hermana desaparecida, y agregó: “A los días la cambio y dijo que sí se había ido con ella esa noche y que en el camino habían tenido un problema y que ella le había pegado en la cara y por eso él había resultado herido y que él la había dejado tirada por la rabia que le había dado (sic)”.

De acuerdo con las imágenes reveladas, eran las 9:58 p. m. de ese 14 de julio de 2023, cuando Diana Marcela llega en la motocicleta con su expareja. Luego, la mujer, que viste un vestido hasta la rodilla, ingresa a la vivienda con el hombre.

Minutos más tarde, exactamente a las 10:11 p.m., se observa que la mujer sale de la vivienda, pero esta vez vestida con una camisa blanca y jeans, nuevamente en compañía del Leyva Acevedo.

Cabe anotar que en ese momento la vivienda se encontraba sola, debido a que sus hijos de 8 y 13 años estaban visitando a unos familiares.

Diana Marcela llegó con su exesposo a su vivienda; sin embargo, el hombre, en un principio afirmó no haberla visto esa noche - crédito Captura de pantalla redes sociales / Youtube

“Nosotros nos enteramos el sábado, porque no le contestaba a nadie, porque nunca llegó a la iglesia. En ese momento nos desesperamos porque ella nunca ha sido de no contestar”.

La hermana de la mujer desaparecida se dio a la tarea de buscar a Diana Marcela en hospitales, morgues, estaciones de Policía, pero fue infructuoso; sin embargo, Yeimy Paola optó por verificar si en la cuadra de la vivienda de Diana Marcela habían cámaras de seguridad. Efectivamente Yeimy conoció el material y llevó los videos a la Fiscalía, en vista de que el exesposo había cambiado la versión en reiteradas ocasiones y fue la última persona que estuvo con su hermana.

De acuerdo con el testimonio de Yeimy Paola entregado al medio citado, Óscar Leyva se caracterizaba por ser un hombre celoso y luego de diez años de relación, la mujer había decidido separarse, desde noviembre del 2022; no obstante, el contacto continuó gracias al hijo en común que tenía la pareja.

“Él era una persona celosa y posesiva. Era muy narcisista. Él le insistía que volvieran pero ella decía que no”, dijo Paola Camargo.

Ocho días después de la desaparición de Diana Marcela, Leyva desapareció por quince días y luego apareció diciendo que lo habían secuestrado y lo encontraron en Bogotá.

Aunque la Fiscalía afirmó que el proceso está “avanzando”, para la hermana de la mujer desaparecida los resultados han sido lentos y las novedades nulas.