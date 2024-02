Yina Calderón: este es el video con el que le tiró fuerte a sus colegas y medios de comunicación

Yina Calderón estrenó nueva canción urbana con la que lanzó pullas a los influencers - crédito Yina Calderon/YouTube

Yina Calderón estalló las redes con el estreno de su nuevo video musical con el que incursionó en el género urbano y le lanzó dardos a sus colegas influencers.

Los medios de comunicación tampoco se salvaron en las letras de la creadora de contenido que aseguró disfrutar de ser la más polémica y que le importarle poco la opinión de los demás, porque “cada día, más viral”.

“Siempre hago lo que me da la gana, hablan de mí, pero todo me resbala. Más dinero, más fama. Me convertí en una muñeca y no de porcelana”, con esta estrofa arranca la composición en la que Yina Calderón incluyó indirectas muy directas para quienes la hacen controversial afirmando que gran parte de lo que se cuenta acerca de ella no es real.