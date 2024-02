Yina Calderón mostró los cambios en su cuerpo con tan solo un mes en el gimnasio

Yina Calderón mostró los resultados después de asistir un mes en el gimnasio - crédito Elsa Barrera/ montaje de Infobae

La influencer y empresaria huilense Yina Calderón se destaca por mostrar aspectos de su vida personal con sus seguidores, sobre todo, los cambios físicos que constantemente genera en su cuerpo, como realizarse excéntricos tatuajes, cambios de color de cabello. Esta vez decidió cuidar de su estado físico y tonificar los glúteos con ejercicios en el gimnasio.

Te puede interesar: Yina Calderón afirmó que Felipe Saruma le hacía todos los videos a Andrea Valdiri: “Él era el talento”

La DJ colombiana, motivada por su actual pareja sentimental, la cual quiere mantener en privado, comenzó una rutina en el gimnasio, que ya cumplió un mes. La exparticipante del reality Protagonistas de nuestra tele se mostró feliz en sus historias de la red social Instagram al notar cambios físicos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

La DJ huilense reveló que siente que las parte inferior de su cuerpo se ha "engruesado" - crédito Yina Calderón/Instagram

“Vean, voy a mostrarles, llevo un mes en el gimnasio (...) pues yo uso mucha faja, entonces tengo la piel muy pegada, pero siento cambios, las piernas, no sé, se están engrosando un poquito, porque yo soy patiseca, entonces siento que sí se me han engrosado un poquito. Siento que he reducido un poquito de aquí, siento que me encogió un poquito acá, vamos a ver este primer mes vamos a ver segundo y tercer mes, entonces vayan viendo. Estoy rejuiciosa con la faja, marica. Estoy una chimba, el culito, pues sí lo siento más paradito y acá un poquito más reducida, vamos a ver”, expresó la colombiana a través de un video en el que luce en ropa interior.

Te puede interesar: Yina Calderón: este es el video con el que le tiró fuerte a sus colegas y medios de comunicación

La conocida empresaria de fajas ha mostrado su compromiso con el gimnasio puesto que según la DJ no había durado tanto tiempo realizando ejercicios: “No les había contado porque es que yo soy de las que entraba dos días, al tercer día ya no volvía a esta mierda, entonces para mí ha sido, marica, sí yo puedo usted puede (...) vengo todas las mañanas, excepto los días que estoy tocando, marica, me he venido hasta con guayabo, ayer que estuve en el hotel de Anapoima, lo hice en el gimnasio del hotel, entonces me paro y digo: ‘tengo que poder’. Me he notado cambiecitos, entonces dije: ‘le voy a contar’”, expresó la huilense cuando cumplió 20 días realizando una rutina.

La polémica creadora de contenido reveló que está haciendo ejercicio para levantar sus glúteos - crédito Elsa Barrera/montaje de Infobae

La exparticipante de Protagonista de Nuestra Tele confesó que comenzó a ir al gimnasio por iniciativa de su novio: “Él, que era mi novio o mi novio, no sé si mi novio todavía, ay, Dios mío, mi vida amorosa es otro cuento, en fin, él me dijo: ‘Entrena, te lo juro que si entrenas el glúteo va a crecer y se te va a poner más firme, las piernas se van a poner más firme’. Yo no tengo barriga, casi nunca he tenido barriga, pero sí se me flácido todo, entonces me metí al gimnasio”.

¿Por qué Yina Calderón no muestra a su novio en las redes sociales?

La DJ huilense en varias ocasiones ha mencionado en las redes sociales que se encuentra en una relación, pero no publica fotografías junto a su pareja, es por esa razón que los seguidores de la colombiana le preguntaron el porqué de no mostrarlo en las plataformas digitales.

Te puede interesar: Yina Calderón generó polémica por bailar con una persona de talla baja: “Increíble lo que la gente tiene en el corazón”

“Porque me lo quita; mentira, me importa eso, o sea amor, lo que es para uno, es para uno, y el que quiere irse, que se vaya aunque duela, y ya. Amor, porque yo siempre he sido privada en mis relaciones, yo creo que no solo él, con todos, yo he sido privada y con este, está peor la privacidad, o sea, de verdad, quiero que todo lo mío no sea público, menos mí noviazgo. No me interesa que sepan quién es, qué hace, cuánto gana, si no gana, si sí gana, si vive, si es alto, si es bonito, si es alto, si es joven”, respondió la influencer.