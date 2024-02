Rigoberto Urán lanzó convocatoria para emprendedores: de esta forma se pueden postular

Rigoberto Urán presentó convocatoria para apoyar el emprendimiento colombiano en su tienda Go Rigo Go - crédito @ciclismocolombiano/Instagram

Rigoberto Urán se solidarizó con el emprendimiento colombiano y lanzó convocatoria para elegir cuatro ideas de negocio que apoyará en su tienda Go Rigo Go.

Te puede interesar: Rigo confesó cómo le gustan las mujeres: “Deben ser bonitas, pero que trabajen y facturen”

El ciclista paisa presentó su concurso a través de las redes sociales desde donde le deberán compartir sus propuestas en las próximas 48 horas, tiempo límite que puso el Hijo de Urrao para recibir inscritos. “Ojo pues, deben ser creativos. Después les irá contando los seleccionados”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Cuantos capítulos faltan para que se termine la exitosa serie ‘Rigo’

“Bueno mijitos, les tengo la oportunidad que tanto me han pedido. Mi tienda Go Rigo Go los convoca para que manden en las siguientes 48 horas sus propuestas de emprendimiento en un video que no dure más de un minuto”, con este anuncio invitó el mismo Rigoberto Urán a sus seguidores para que se postulen y puedan hacer parte de uno de sus negocios.

Rigoberto Urán abrió oportunidades para emprendedores en su tienda Go Rigo Go - crédito @rigobertouran/Instagram

El pedalista colombiano comunicó que el principal requisito para participar es la creatividad y las ganas de competir, ya que serán 1.000 ideas de negocio las que reciba, de las cuales solo escogerá cuatro y finalmente apoyara una que será la ganadora del concurso.

Te puede interesar: La mamá de ‘Rigo’ conmovió las redes con inolvidable accesorio de su esposo Rigoberto

“El ganador será apoyado al cien en su emprendimiento. De todas las propuestas que nos lleguen escogeremos las mejores cuatro. Y esas cuatro van a pasar a una siguiente fase que arranca pasadas esas 48 horas”, explicó el Toro de Urrao que fue insistente en tener en cuenta el plazo, pues pasado el tiempo no recibirá más candidatos.

Persiguiendo a Rigo fue como llamó el ciclista paisa a este concurso mediante el cual busca brindar un espacio en su tienda de deportes para ayudarlo a crecer de la mano: “Háganle pues mijitos que la oportunidad de emprender en forma arrancó ya”.

Esta es una iniciativa que nació de una petición que le hacían sus seguidores constantemente, quienes le pedían que abriera el espacio para que otras personas pudieran vender sus productos en los diferentes negocios que tiene el deportista.

Así puede participar

Para ser parte de una de las 1.000 ideas que recibirá Rigo, cada postulado deberá realizar un video de menos de un minuto, tiempo en el que tendrán que presentar, explicar y convencer a Rigo de que esa es la mejor opción para hacer parte de Go Rigo Go.

Rigoberto Urán apoyará el emprendimiento nacional - crédito @rigobertouran/Instagram

En el perfil oficial del Instagram de Rigoberto Urán está el link para subir el video en el cada emprendedor venderá su idea y le hará ver a Rigo que es merecedor de contar con sus apoyo y acompañamiento. “Recuerden que solo tienen 48 horas para enviar sus videos, nada más. En mi perfil está el link donde puede subir su video”.

La iniciativa fue muy bien recibida por el público, sin embargo contó con algunas criticas por el número de emprendimientos que espera recibir, ya que para algunos serán muchas ideas con las que el ciclista se quede en su poder.

“No se hasta que punto eso sea ético! Ya que te quedas con miles de ideas...”, “este man se volvió un shark, un ejemplo de que hacer cuando se tiene oportunidad de ayudar, que patriota más grande”, “hermano esas son las cosas que hacen grande a un país necesitamos más famosos con estas iniciativas”, “con esto demuestra que Rigo no es solo una cara bonita”, “así se hace país, construyendo comunidad, felicitaciones”, “y qué hará con los emprendimientos que no ganes, luego los monta él”, “pensar en los demás te hace grande mijito, bendiciones”.

Al finalizar, Rigo añadió que evaluará el impacto social, la calidad y lo innovador de cada uno de los emprendimientos que reciba, los cuales entran en una primera etapa de estudio, para seleccionar cuatro y posteriormente contará cómo elegirá al ganador final.