Yina Calderón afirmó que Felipe Saruma le hacía todos los videos a Andrea Valdiri: “Él era el talento”

La creadora de contenido Yina Calderón defendió a Felipe Saruma y atacó a Andrea Valdiri - crédito Infobae Colombia

Yina Calderón, una de las figuras más polémicas del país, volvió a captar la atención de los usuarios después de hablar de la empresaria y bailarina Andrea Valdiri y de su expareja Felipe Saruma, a través de una dinámica de interacción con sus seguidores en la red social Instagram.

La huilense, quien se ha destacado como creadora de contenido y DJ tras su paso por el reality Protagonistas de Nuestra Tele, aprovechó el diálogo con sus seguidores para hablar, sin filtros, sobre la ruptura matrimonial de la también influencer con Felipe Saruma y sobre su contenido en las redes sociales.

Según la empresaria, Andrea Valdiri habría perdido un elemento crucial en la creación de su contenido digital tras la separación con el bumangués: “Yo les dije mil veces lo que yo pensaba de esa mujer, la pobre, pues, yo creo que ni hará videos, por qué ya no tiene quien se los edite y quien se los grabe, Saruma era el talento al lado de ella”.

La influencer colombiana expresó que Felipe Saruma era "el talento" tras el contenido para redes sociales de la barranquillera - crédito redes sociales

La intérprete de Que rico besas cuestionó la autenticidad de la eliminación del perfil de Instagram de la bailarina, sugiriendo que se trata de una maniobra estratégica para atraer atención: “Yo les puedo decir que es una estrategia y es pura mentira para llamar la atención”, afirmó la colombiana a través de un video.

Yina Calderón no lo pensó dos veces al hacer comentarios fuertes sobre el comportamiento de Andrea Valdiri: “Yo lo que digo de alguien es la verdad. Yo digo lo que usted no es capaz de decir”.

“Las máscaras se caen, uno puede tenerla unos días o meses, pero desenmascarada. Miren no más a la Valdiri, cuántas veces no les dije que ella era una bruja y una arpía” agregó la huilense.

La influenciadora Yina Calderón se despachó contra Andrea Valdiri luego que le cerraran su cuenta de Instagram - crédito chismes.hoycol / Instagram

Las declaraciones de la dueña de una reconocida marca de fajas generaron una serie de reacciones entre sus seguidores y los bailarina barranquillera: “Yina siempre armando show”; “Esa niña algún día va a encontrar quien la ponga en su lugar”; “No hay nada más feo que una mujer hablando mal de otra mujer”; “La Yina es muy odiosa, pero siempre le atina a todo”; “Cuánta envidia Dios, por eso es que les va tan mal en la vida”.

No es primera vez que Yina Calderón habla de la expareja Andrea Valdiri y Felipe Saruma puesto que cuando anunciaron su separación, la DJ comentó su percepción del porque se había acabado el amor.

“A mi amiga (Andrea Valdiri) le atraen otras cosas, como los yates, los lujos y la plata (...) le gustan ya mayores, formados, con dinero, no un pillito que apenas está empezando, ella no está pa construir (...)Yo digo que si se acaba el amor hay que decir chao de una vez, si no están siendo felices nada los obliga a estar juntos ni a convivir”, reveló la influencer en en una entrevista para Tropicana.

La influencer se despachó y opinó sobre las razones del divorcio entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma

La polémica entre estas dos creadoras de contenido inició desde que Yina Calderón hizo comentarios acerca dela figura de la empresaria barranquillera afirmando que estaba “gordita”, las declaraciones de la colombiana molestó a la expareja de Lowe León.

“Lo de Andrea Valdiri fue muy chistoso, yo la seguía y todo, me veía los en vivos, me parece que es una mujer muy talentosa, en fin, yo dije en un vivo que ella estaba gordita después de una cirugía (...) Que yo le haya dicho así a esa mujer, eso grabo historias, me subió los seguidores, yo creo que le fuera dicho puta y no se hubiera puesto tan brava como que le haya dicho gordita”, reveló Yina Calderón en una entrevista en el programa de la presentadora venezolana Jessica Pereira.