Así fueron las últimas horas de vida de Luis Tejada, goleador en varios clubes colombianos

El último club en el que jugó Luis Tejada en Colombia fue Millonarios - crédito Colprensa

Luis ‘Matador’ Tejada, célebre exfutbolista panameño y goleador histórico de la selección de Panamá, falleció inesperadamente el pasado domingo 28 de enero durante un partido de fútbol recreativo.

El evento tuvo lugar en Santa Librada, donde Tejada sufrió un paro cardíaco que le causó la muerte. A lo largo de su carrera, Tejada dejó una huella imborrable en el fútbol colombiano y panameño, destacando en equipos como Deportes Tolima, Envigado, Once Caldas, América de Cali y Millonarios.

La noticia del deceso generó una oleada de condolencias y tributos por parte de la comunidad futbolística. La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) emitió un comunicado lamentando profundamente la pérdida de Tejada, resaltando su papel crucial en la clasificación de Panamá a su primera Copa Mundial FIFA 2018 y su importancia en el desarrollo del fútbol panameño. Envigado y otras entidades asociadas al deporte también han expresado su pesar, recordando a Tejada no solo por su habilidad en el campo, sino por su carisma y liderazgo.

Al momento de su muerte, se generaron múltiples de hipótesis sobre el motivo del deceso: que había tomado un energizante previo al partido, que se desplomó durante el compromiso, que un día antes había bebido alcohol en exceso e, incluso, que intentó ser reanimado en la ambulancia de camino al hospital, historias falsas, según el primo del ‘Matador’, que lo acompañó en sus últimas horas de vida.

Así fue la muerte de Luis Tejada

El primo de Luis Tejada narró como fue que le inició el infarto a Luis Tejada que acabó con su vida - crédito Shok

Las declaraciones de Erick Hansell, en el programa Shok de Panamá, indican que el histórico jugador centroamericano nunca sufrió el paro cardiaco en pleno partido, ni consumió algún tipo de bebida previo a su compromiso deportivo. Luis Tejada comenzó a sentirse mal una vez terminó el partido y se encontraba compartiendo con su familiar y otros exfutbolistas. El exdelantero primero pidió una cerveza y fue cuando comentó que sentía un dolor en el pecho, luego cuando creyeron que era una baja de azúcar y tras beber una “soda roja” se desvaneció.

“Cuando las cosas van a pasar, en donde estés, puede ser en tu casa o en otro lugar jugando, suena duro, pero lamentablemente, el 28 de enero ‘Matador’ se tenía que ir. Él no más dice ‘si a mí me pasa algo, mi familia va a estar bien’, y nosotros le respondimos ‘no estés hablando así, que no va a pasar nada’ (...) Matador no más besó la soda y ahí mismo se me deslizó hacia el lado. Ahí lo cogimos y lo llevamos en un carro a la Policlínica”.

Hansell comenta que una vez lo llevaron al centro asistencial en el automóvil se le sentía el pulso. Sin embargo, allí fue imposible los esfuerzos médicos para reanimar a la leyenda del balompié panameño. Además, agradeció a todos aquellos que estuvieron intentando “salvar la vida” de Tejada: “Dios quiso que Matador quedara como una leyenda, como es hasta hoy, siempre para nosotros y para el país”.

Luis Tejada es recordado por ser el máximo anotador de la selección panameña, participando en importantes competiciones internacionales, incluyendo su aparición en la Copa Mundial FIFA 2018. Aunque Panamá no logró avanzar más allá de la fase de grupos en el torneo, Tejada y su generación dorada dejaron un legado significativo en el fútbol. Sus contribuciones trascendieron los terrenos de juego, inspirando a futuras generaciones de deportistas en Panamá y en cada país donde desplegó su talento.

La causa exacta de su fallecimiento aún se encuentra bajo investigación, poniendo en relieve la importancia de la salud y el bienestar en el deporte de alto rendimiento. Por ahora, tanto aficionados como colegas y familiares, han iniciado un período de duelo en honor a un jugador que, más allá de los goles, promovió valores como la perseverancia y el trabajo en equipo.