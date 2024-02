Al Nassr vs. Inter de Miami: David Ospina tuvo que ser sustituido tras lesión en su pierna derecha

David Ospina salió lesionado durante el encuentro entre Al Nassr e Inter de Miami - crédito Victor Fraile-USA TODAY Sports

Uno de los partidos más esperados en las últimas semanas era el duelo entre Al Nassr e Inter de Miami, que enfrentaría nuevamente a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Así mismo, dicho encuentro marcó el regreso a la actividad del golero colombiano David Ospina.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para el antioqueño, ya que sobre los 32 minutos debió abandonar el campo de juego tras sentir una molestia en su pierna derecha.

El portero de la selección Colombia sintió una molestia luego de atajar un remate de Luis Suárez, acto seguido, el golero cafetero se tiró al suelo para ser atendido por el cuerpo médico del Al Nassr, para luego abandonar el terreno de juego en lugar de Waleed Abdullah.

Al momento de ser sustituido, el equipo de David Ospina iba ganando 3-0 con anotaciones de Otavio, Anderson Talisca y Aymeric Laporte.

El golero colombiano arrancó como títular en el duelo entre Al Nassr vs. Inter de Miami en el Kingdom Arena - crédito @velezfutbol/X

En el complemento, el panorama no cambió para la escuadra de Lionel Messi, que no pudo reducir la distancia en el marcador y fue goleado por Al Nassr que en los pies de Anderso Talisca, que marcó triplete, y Mohamed Maran, sellaron una abultada victoria 6-0 sobre el conjunto estadounidense que fue ampliamente superado por el rival.

Lo que fue denominado por semanas como el The last dance, no pudo darse, ya que Cristiano Ronaldo fue el gran ausente, lo que generó una gran decepción entre los aficionados que esperaban ver nuevamente versus entre el astro argentino y la estrella portuguesa, que tuvieron una marcada rivalidad en sus mejores épocas con las casacas de Barcelona y Real Madrid.

La ausencia del CR7, se debió a un problema muscular que lo sacó no solo del encuentro ante el Inter de Miami, sino también obligó a la cancelación de la gira del que tenía planificada el Al Nassr en China, ya que por temas contractuales, la presencia en cancha del luso era uno de los acuerdos con los empresarios del gigante asiático.

Por su parte, el conjunto propiedad de David Beckham continuará con una serie de partidos amistosos en los que ha acumulado hasta ahora dos derrotas en igual número de compromisos disputados.

La próxima salida del Inter de Miami será ante Vissel Kobe de Japón y cerrará su gira ante Newell’s Old Boys, siendo esta la primera vez que Lionel Messi enfrenta al equipo con el que jugó durante su infancia antes de ser fichado por el Barcelona.

El regreso de Ospina, una buena noticia para Néstor Lorenzo

David Opsina jugó con la selección Colombia en diciembre de 2023 - crédito @fcfseleccioncol/Instagram

A pesar de la lesión que lo sacó del partido entre Al Nassr e Inter de Miami, la vuelta de David Ospina lo pone nuevamente en el radar de la selección Colombia de cara a la Copa América, que se jugará en Estados Unidos entre junio y julio del presente año.

Cabe recordar que el exNapoli de Italia fue llamado por Néstor Lorenzo para los amistosos que la Tricolor disputó en diciembre en duelo norteamericano ante Venezuela y México. El ex Atlético Nacional jugó los 90 minutos de la victoria 3-2 ante los Manitos, viéndose comprometido en el segundo tanto de los aztecas, lo que generó críticas en cuanto a su estado de forma.

2023 fue un año complicado para David Ospina tras la lesión que sufrió en uno de sus codos que lo alejó de las canchas. A pesar de estar en el radar del Rey de Copas, que lo tuvo en sus planes tras la salida de Kevin Mier al Cruz de México, el guardameta optó por cumplir su contrato con el conjunto saudí, que termina en junio del presente año.