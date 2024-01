La voz kids: Gian Marco aceptó la invitación de Andrés Cepeda para unirse a su equipo y afirmó que van toda

Gian Marco llegó a La voz kids por invitación de Andrés Cepeda para reforzar su equipo - crédito cortesía prensa Gina Marco

El cantautor peruano Gian Marco llegó a Colombia para unirse al equipo de Andrés Cepeda en La voz kids 2024 de Caracol Televisión. En diálogo con Infobae Colombia reveló detalles de su participación en el reality musical con niños, su paso por el país y la inclusión de varios artistas nacionales en su nuevo disco como fue el caso de Catalina García y Mike Bahía.

Además, el artista confesó varias intimidades sobre su vida personal, dejó saber qué tanto conoce de Colombia y aceptó que prefiere a Shakira por encima de Karol G

Desde que visitó Bogotá por primera vez en 2003, Gian Marco ha incluso a Colombia en sus giras promocionales y durante 20 años no ha parado de tenerla presente en su carrera musical; sin embargo, en esta ocasión el motivo principal de su visita se la debe a la invitación del bogotano para sumarse a La voz kids 2024 en la búsqueda del mejor talento de esta temporada. “Lo daré todo, con amor y con mi instinto de padre”.

Gian Marco y Andrés Cepeda hacen equipo en La voz kids - crédito @gianmarcooficial/Instagram

Aunque los tres hijos del peruano ya son adultos y también dedicaron su vida a la música, el peruano aseguró que su instinto paternal será su mayor arma a la hora de transmitirle sus conocimiento y consejos a los pequeños, esto sumado a que él ya estuvo como jurado de La voz Perú en el 2015, experiencia que también aportará para que de su equipo salga el ganador. “Ya he pasado por algo similar y se la responsabilidad que tenemos y todo lo que se siente, quiero llenarlos de motivación, pero sobre todo cultivar su pasión para que lo hagan desde el corazón”.

Con veinte trabajos discográficos, más de catorce nominaciones a los Latin Grammy de las cuales se ganó tres en innumerables colaboraciones junto a grandes como Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez y Alberto Plaza, Gian Marco no se considera famoso. “A diferencia de muchos, yo empecé a hacer música por gusto y nunca me he sentido como una estrella”.