¿Manuela Gómez embarazada? La modelo dio sugerentes declaraciones: “Sí o sí debo vivir cerca a un hospital”

La modelo e influencer Manuela Gómez parece que está embarazada, según sus seguidores - crédito manuelagomezfranco1/Instagram

Manuela Gómez se ha convertido en una personalidad pública colombiana controversial a lo largo del tiempo, luego de su por su polémica participación en el reality show Protagonistas de Nuestra Tele, en su edición de 2012.

Te puede interesar: Sara Uribe revela que dejó las drogas: “Lo superé y estoy bien de salud”

Aunque su carrera se ha seguido desplegando en la burbuja del entretenimiento, con un gran desempeño como empresaria, modelo e, incluso, influencer, todo parece indicar que el multifacético perfil de Gómez ahora se extenderá al rol de madre.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Yina Calderón explicó las razones para no mostrar a su novio en las redes sociales

Así lo dio a conocer el perfil digital Rastreando Famosos, que en su canal de Instagram replicó unas historias de la modelo que pueden hacer que sus seguidores saquen sus propias conclusiones.

“Yo sí o sí, tengo que estar cerca de un hospital”: Manuela Gómez

Aunque las piezas gráficas referidas por el portal informativo de entretenimiento ya no aparecen en el perfil de la modelo paisa, debido a que se publicaron como story, estas declaraciones despertaron el interés de su audiencia.

Te puede interesar: Estos son los mejores memes que dejó la polémica foto de Yuya con ojos “pachecos”

La mujer estaba hablando de algunas posibilidades de vivienda que, según ella, algunos de sus seguidores le estaban aconsejando. En esas, lo que podría relacionarse con un problema de salud o con un embarazo, se evidenció con el hecho de que Manuela Gómez ahora debía vivir cerca de un centro asistencial.

“Pues, pues no, no vecina del hospital, pero al menos pues medianamente cerca. No me puedo ir ya por allá para el monte como antes, que estaba dos horas de la ciudad, a tres horas de la ciudad. No, ya no puedo, ya no puedo irme para el infinito y más allá”, aseveró.

Manuela Gómez, una modelo e influenciadora colombiana - crédito redes sociales

Per agregó, que “después van a entender el por qué no puedo. Yo tengo que estar medianamente cerca de un hospital, porque pues marica, ustedes saben que yo vivo sola con mis perritos una emergencia. Yo qué hago? Voy a salir así manejando para el hospital a una hora, o sea me muero. Ay no Dios (sic)”.

Sin embargo, tampoco se descarta otra situación relacionada con la salud de la empresaria. Durante sus declaraciones añadió que el 4 de febrero de 2024 iba a dar el anuncio oficial de qué está sucediendo en su vida.

“Pero el próximo domingo les cuento el 4, el 4 de febrero hay un evento especial y les cuento el por qué estoy como un Chucky, el por qué soy tan preocupada, tan angustiada. Que no puedo creer que justamente en este momento tan difícil de mi vida, me estén pasando estas cosas de no tener una estabilidad de no tener donde vivir, o sea, es increíble, pero es la prueba más difícil que Dios me ha puesto en mi vida, se lo juro. Ha sido muy difícil este proceso, pero bueno a la mano del Señor”, continuó.

Sus seguidores aseguran que un bebé viene en camino

Pero como nada se queda en el tintero de la mesa de las redes sociales, de una vez los seguidores de la modelo le enviaron mensajes de apoyo, incluso, en caso de un embarazo difícil. Varios de los comentarios que se leyeron sugirieron que la mujer se encuentra en estado de gravidez

“Pobre criatura que Dios la ampare, sea niño o niña 😂”; “Que de raro tiene que esté embarazada”; “La prueba más difícil! Mía fue perder mi hijo 😓😓lo demas no es difícil. 💔”.

Ahora bien, en un contexto más amplio, estas palabras coinciden con el hecho de que Manuela Gómez había anunciado en 2023 una relación amorosa con el CEO de El Caballista colombiano, Juan Esteban Ibarra. En una de sus más recientes fotos de Instagram, la mujer publicó un momento romántico que vivió con el hombre el 32 de diciembre del año precedente.