Manuela Gómez confirmó que está embarazada: quién es el padre del bebé que espera la influencer

La creadora de contenido Manuela Gómez está embarazada - crédito redes sociales Foto: Instagram @manugomezfranco1

La reconocida Manuela Gómez, quien saltó a la fama tras su participación en Protagonistas de Nuestra Tele en 2012 y posteriormente en Survivor, la isla de los famosos ahora se roba la atención de los usuarios por una razón muy distinta. La empresaria y creadora de contenido está esperando su primer hijo.

Te puede interesar: Así es el hotel más barato de Bogotá: conozca lo que cuesta una noche y los servicios que ofrece

Los seguidores de la influencer colombiana se preguntaron quién era el padre del bebé: se trata de Juan Pablo Restrepo, quien tiene 30 años, conocido en sus redes sociales como @jprgringo, donde comparte contenido humorístico y se desempeña como cantante bajo el nombre artístico JP gringo. En su cuenta oficial de Instagram acumula más de 400.000 seguidores.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Este es el padre del hijo de la influencer Manuela Gómez - crédito Juan Pablo Restrepo/ Instagram

En las redes sociales la creadora de contenido dio señales acerca de su embarazo, el cual ha sido rumorado en las diferentes plataformas digitales, puesto que expresó que se encuentra en una fase de reposo.

Te puede interesar: La voz kids: Gian Marco aceptó la invitación de Andrés Cepeda para unirse a su equipo y afirmó que van toda

“Es la prueba más difícil que Dios me ha puesto en mi vida”, expresó Gómez en sus redes sociales, generando aún más expectativa entre sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

La especulaciones en torno al embarazo de la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele inició cuando agradeció a sus seguidores por ayudarla en la búsqueda de una nueva vivienda, señalando la necesidad de estar cerca de un hospital.

Te puede interesar: Melina Ramírez y Mateo Carvajal muy orgullos: Su hijo Salvador ganó su primera carrera 5K en Miami

“Yo sí o sí, tengo que estar cerca de un hospital. Pues, pues no, no vecina del hospital, pero al menos pues medianamente cerca. No me puedo ir ya por allá para el monte como antes, que estaba dos horas de la ciudad, a tres horas de la ciudad. No, ya no puedo, ya no puedo irme para el infinito y más allá. después van a entender el por qué no puedo”, indicó la colombiana.

Manuela Gómez tendrá un bebé junto a Juan Pablo Restrepo - crédito redes sociales

La DJ Marcela Reyes también jugó un papel crucial en alimentar los rumores al expresar su cercanía con Manuela desde el programa Survivor: “No se la aguanta nadie, pero resulta que la amo, ahorita todos los días estamos hablando, de un tema que a mí me enamora y me sensibiliza”, señaló, confirmando su asistencia a la revelación que anunció que haría Manuela el 4 de febrero.

“El próximo domingo les cuento el 4, el 4 de febrero hay un evento especial y les cuento el por qué estoy como un Chucky, el por qué soy tan preocupada, tan angustiada. Que no puedo creer que justamente en este momento tan difícil de mi vida, me estén pasando estas cosas de no tener una estabilidad de no tener donde vivir, o sea, es increíble, pero es la prueba más difícil que Dios me ha puesto en mi vida, se lo juro. Ha sido muy difícil este proceso, pero bueno a la mano del Señor”, indicó la creadora de contenido en sus redes sociales.

La modelo e influencer Manuela Gómez estaría embarazada - crédito manuelagomezfranco1/Instagram

Además de la dulce espera, la paisa compartió en diciembre de 2023 que había atravesado un complicado momento debido a adicciones a vapeadores y bebidas energizantes, lo que la llevó a padecer de estrés y fuertes dolores de cabeza. “Qué cosa tan impresionante. Me enfermé por tanto estrés. Pensé que me iba a dar un infarto. Tenía dolores de cabeza impresionantes y a mí jamás me duele la cabeza”, dijo, destacando la gravedad de la situación que vivió.

El camino de Manuela Gómez en el ojo público ha estado lleno de altibajos, desde su controvertida participación en realities, pero con la noticia de su embarazo los seguidores de la colombiana se encuentran a la expectativa de conocer más sobre la etapa que está viviendo la influencer. Junto a Juan Pablo Restrepo, la empresaria se embarca en una aventura que, sin duda, marcará un antes y un después en su vida, mostrando una faceta mucho más personal.