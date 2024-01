La Segura reveló las tres cosas que extrañará al entrar a La casa de los famosos

La Segura contó por qué su estadía en La casa de los famosos podría ser difícil - crédito @la_segura/Instagram

La expectativa de los televidentes por la llegada de La casa de los famosos en Colombia sigue aumentando. El reality ya ha sido un éxito en otros países, donde ha protagonizado momentos memorables viralizados en internet.

Te puede interesar: La Segura revela que se siente ansiosa y nerviosa por entrar a “La casa de los famosos”

Para lograrlo, se han reunido 22 estrellas de la farándula que buscarán robarse el cariño del público para recibir votos favor e avanzar así en cada ronda de la competencia. De esa cantidad, hasta el momento se ha confirmado la identidad de nueve de los participantes.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Martha Isabel Bolaños dejará todo listo para su participación en La casa de los famosos: “La competencia es en serio”

Las actrices Martha Isabel Bolaños y Diana Ángel; los actores Julián Trujillo, Ómar Murillo y Sebastián Gutiérrez; así como el cantante panameño Miguel Melfi son algunas de las figuras que estarán en la competición que empezará a transmitirse desde el 11 de febrero.

La influencer conocida como La Segura es una de las influencers confirmadas para La casa de los famosos - crédito La Segura/Instagram

Así también hay una parte del elenco que es propia de la audiencia digital. En ese sentido, los tres creadores de contenido digital ratificados hasta el momento son José Miel, Ornella Sierra (la Barbie Costeña) y La Segura. Esta última ya ha causado revuelo y eso que el programa todavía no ha iniciado.

Te puede interesar: Este es el premio millonario que se llevará el ganador de La casa de los famosos Colombia

Una de las declaraciones ofrecidas recientemente por la vallecaucana tuvo que ver con las tres cosas que extrañará una vez ingrese a la residencia repleta de personalidades. Aunque se sabe que es una mujer muy cercana a los suyos, sorprendió con lo que dijo.

“Quién va a estar pendiente de mi novio, me lo cuidan afuera, estén mirándolo si se porta bien. También ver tiktoks lo hago en mi tiempo libre. Por último, mi familia y mi trabajo, grabar para ustedes, estar por las historias todo el tiempo, después de 9 años haciendo contenido”, indicó en un clip.

Con lo anterior, entre otras muchas conclusiones que podrían sacarse, la influencer aplacó los rumores de una supuesta separación con su pareja, el chef uruguayo Ignacio Baladán.

La Segura reveló las tres cosas que extrañará más de vida cotidiana al entrar en La casa de los famosos - crédito @entretenimientorcn/Instagram

Acerca de sus sensaciones previas al concurso, comentó que cada vez su paciencia es menor y que ya tiene muchas emociones encontradas por el ingreso.

“Quiero contarles que ustedes saben que yo entro a La casa de los famosos, ya saben que el estreno es el 11 de febrero, la gala de despedida donde nos chutan allá, a todos nos meten y a Dios del mundo entero. Ayer me cogió como una, ay no sé, como una ansiedad, como una cosa, como nervios como que ya me está cayendo el 20 de que de verdad me van a cerrar”, compartió en su Instagram.

También mencionó que el desespero puede llevarla a incurrir en cosas que no estén permitidas, pero que intentará al máximo hacer lo correcto. “Yo no sé si pueda contar esto así que no incurriré en cosas ilegales, no mejor lo que iba a contar no lo voy a contar porque no tengo ni idea si se puede o no, yo sé que esto nos lo dicen a nosotros los participantes que ya han anunciado que nos tienen en un grupo, pero es como que nos dijeron ya el día en el cual nos desconectan del mundo y es... Ay, yo dije que no iba a decir, ahora la demanda”, agregó la caleña, considerando que ahora sí se sabe que el programa empezará en la fecha antes mencionada.

Finalmente, se autodescribió como “amante de la paz, de la tranquilidad. Soy una mujer con un desorden ordenado y solo me aguanto mi desorden. No voy a ser la lavadora, ni la recogedora. Nunca he pretendido ser una diva. Me preocupa mucho cuando quiera quedarme en silencio. No soy traicionera, hay que saber que puedo decir que te quiero como amiga o como amigo, pero si vamos a jugar en equipos separados, pues yo quiero ganar”.