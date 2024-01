La Segura, participante de La casa de los famosos, habló de su evolución en las redes sociales

La influencer conocida como La Segura respondió las razones de porque cambió su contenido e las redes sociales - crédito La Segura/ Instagram

La nueva participante del nuevo reality del Canal RCN, La casa de los famosos, hizo una dinámica de preguntas en su cuenta oficial de la red social de Instagram en donde sus fanáticos indagaron acerca de sus inicios en las redes sociales cuando “su contenido era diferente”, según los usuarios.

La Segura, influenciadora con más de 8 millones de seguidores en Instagram, respondió las críticas sobre el cambio en su contenido digital. A través de las historias en su perfil, afirmó que es natural que su contenido evolucione, dado que lleva casi una década creándolo.

Un fanático de la influencer preguntó: ¿Qué opinas de las personas que dicen que tu contenido no es el mismo? La influencer caleña afirmó: “Que tienen toda la razón, no podría ser el mismo, he crecido casi 10 años!”.

La influencer colombiana habló de la evolución de su contenido en las redes sociales - crédito La Segura/Instagram

La creadora de contenido caleña indicó que el cambio es parte de su crecimiento personal y profesional durante su carrera como creadora de contenido. La influencer continúa generando material relacionado con humor, moda, viajes y estilo de vida.

La Segura, quien actualmente se encuentra en Miami, Estados Unidos, trabajando en nuevos proyectos junto a su pareja el creador de contenido uruguayo Ignacio Baladán, y también preparándose para participación en La casa de los famosos Colombia: “Ya me hice el bloqueo como hace 5 días (es una de las razones por las que vine a Miami)”, la colombiana se refería a una técnica debido a sus dolores por los biopolímeros.

La influencer habló con sus seguidores acerca del nuevo reality del Canal RCN - crédito La Segura/ Instagram

La influencer y empresaria aclaró a sus seguidores que se encuentra de vacaciones mientras inicia el nuevo reality del Canal RCN: “Perdón la facha, pero es que necesito aclararles esto porque creo que tiene muchas dudas. Yo me estoy dando un descanso, un respirito porque fueron días muy movidos aquí en Miami, gracias a Dios y ya casi sí se viene La casa de los famosos. Amigos acá en el evento de lo del partido ese del Ronaldinho y Blessd me encontré seguidoras que me decían: pero como así ya pregrabaron La casa de los famosos, ya saliste, ya no sé qué, y yo mami no he entrado, o sea, quiero informarles porque necesito este tipo de informativo que La casa de los famosos no es pregrabado, es en vivo, es 24 horas en vivo, es decir, que sí, que ya casi me encierran, que no he entrado, o sea, y de hecho faltan muchos participantes por anunciar. Así que todos estamos a la expectativa todos estamos como quien mierda más va a entrar, o sea, yo yo siento que se guardan cositas”, explicó la colombiana.

La casa de los famosos continúa confirmado las celebridades que harán parte del reality - crédito cortesía Canal RCN

La Segura considera esta experiencia como un desafío personal y una oportunidad para mostrar su autenticidad sin filtros: “Soy amante de la paz, de la tranquilidad. Soy una mujer con un desorden ordenado y solo me aguanto mi desorden. No voy a ser la lavadora, ni la recogedora. Nunca he pretendido ser una diva. Me preocupa mucho cuando quiera quedarme en silencio. No soy traicionera, hay que saber que puedo decir que te quiero como amiga o como amigo, pero si vamos a jugar en equipos separados, pues yo quiero ganar”, indicó en su momento la creadora de contenido.

El reality reunirá a 22 celebridades bajo el mismo techo, compitiendo por un premio de 400 millones de pesos y promete ser un escenario donde las diversas personalidades deberán convivir y adaptarse. El reality show que se transmitirá por el canal RCN desde el 11 de febrero a las 8:00 p.m. y estará disponible también en la plataforma Vix 24 horas al día.