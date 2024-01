Aura Cristina Geithner puso en su sitio a un seguidor que le hizo una propuesta indecente

La actriz colombiana tuvo que lidiar con un usuario que le exigió algo más allá de lo que acostumbra a mostrar en plartaformas digitales - crédito @crissgeithner/Instagram

A pesar de que lleva varios años fuera de la televisión, Aura Cristina Geithner se ha mantenido vigente durante los últimos años luego de que decidiera incursionar en la creación de contenido para adultos. Su cuenta en la plataforma Onlyfans es una de las que cuenta con más seguidores entre las figuras colombianas, que pagando una suscripción, pueden acceder a fotos y videos exclusivos de la colombo-mexicana.

Te puede interesar: Sofía Vergara disfrutó de un postre muy colombiano en pleno vuelo de regreso a Estados Unidos

A sus 56 años, la celebridad todavía puede presumir de su belleza y dejar con la boca abierta a sus 1,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. No son pocos los que se sorprenden de que a su edad tenga la voluntad de sumarse a más de un reto de los que predominan en las plataformas y que su manejo de estas herramientas la haga pasar como una influencer más.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Sofía Vergara habla de Griselda y se confiesa: “La historia de Colombia está plagada de personajes como ella”

Pero eso no ha impedido que se presenten malentendidos entre su público y lo que se debe esperar de ella. Eso quedó demostrado en una de sus últimas publicaciones, en la que lució un traje de baño de dos piezas que dejaba poco espacio a la imaginación. Como es usual, el carrete de fotografías (acompañado de una porción de la letra de Cuando Casi Te Olvidaba de Los Diablitos) despertó comentarios halagadores por su sensualidad.

Aura Cristina Geithner no deja indiferentes ni a sus admiradores ni a sus detractores con la sensualidad de su contenido en redes sociales - crédito @crissgeithner/Instagram

Por lo general, Aura Cristina intenta responder los comentarios más llamativos de su público con emoticones o pocas palabras. Pero se vio obligada a responder a un comentario que no le cayó en gracia, luego de que un usuario escribiera “Usted muestra más aquí en Instagram que en Onlyfans, por qué no se encuera toda para verla bien, así nos dejas es empezados”.

Te puede interesar: Jurado de La Voz Kids reveló singular apodo que tenía en su infancia

Ante esa insinuación, la actriz no dudó en reaccionar y lo hizo de forma categórica. “Porque mi Onlyfans no es desnudos y pornografía. Lo siento mucho” fue su respuesta. Sin embargo, el usuario tampoco se quedó de brazos cruzados y le recordó que ya había protagonizado desnudos en el pasado. “Pero usted una vez si se desnudó completa en Soho, no sé por qué ahora le da pena en Onlyfans”, escribió. Sin embargo, ante esto la actriz no tuvo respuesta.

Curiosamente, si hubo personas que le agradecieron a dicho seguidor por darles una idea de lo que se podían encontrar, si tomaban la decisión de pagar una suscripción a Geithner en Onlyfans. “Pues gracias por resolver una dudita de muchos”, expresó otro usuario en las respuestas.

La actriz fue contundente ante la propuesta del usuario, pero este no dudó tampoco en responderle - crédito @crissgeithner/Instagram

Aura Cristina Geithner recordó humillación que sufrió en México por la que no volverá a participar de un “reality show”

En una entrevista con La red, la colombo-mexicana recordó su paso en 2014 por Soy tu doble, programa de talentos mexicano de TV Azteca que desafiaba a los concursantes a imitar distintas figuras musicales.

Cuando se encontraban en la tercera semana de duelos, la actriz escogió hacer una imitación de Gloria Trevi en un momento complejo debido a que se encontraba en fase de eliminación. “Yo no sé si reír o llorar, me llevaron a sentencia y arrancó el show”, rememoró Geithner. Pero antes de salir a escena recibió una instrucción de los productores que le salió cara.

“En muchas ocasiones, para ganar audiencia o volverse viral, se negocia para formar parte del espectáculo y alcanzar los puntos necesarios para la productora. Cuando me lo propusieron, dije, ‘bueno, juguemos’. Me dicen ‘haz lo que sea, písale el vestido a la otra, compórtate así, ofende’, y así lo hice”, comentó.

Aura Cristina Geithner recordó su paso por el programa mexicano "Soy tu doble" en 2014 y su controversia con Niurka Marcos - crédito @crissgeithner/Instagram

El resultado de su presentación fue tan negativo que el jurado (y especialmente la cubana Niurka Marcos) la atacaron con dureza, y esta última incluso llevó sus apuntes al plano personal, sacando en cara sus logros en comparación a los de la colombiana. Recordando lo sucedido, Aura Cristina se sorprendió del revuelo mediático de ese momento. “No sabía del alcance que se iba a dar en este show. Yo no sabía. me agarra esta jurado, a rebajarme, a ponerme por el piso... ¡wow! Yo, de alguna manera, traté de seguir el juego y defenderme, pero salí llorando”.

Aunque relató que una vez salió de cámaras llamó al productor artístico para renunciar, lo cierto es que se mantuvo en el programa hasta la novena semana, cuando finalmente fue eliminada. Eso sí, salió de allí con una decisión tomada. “No va a volver a pasar, para mí esa fue una lección de vida. Lo que sí digo, y lo quiero decir, es que es algo que no volveré a permitir. Hasta hoy he recibido muchas propuestas de ‘realities’ y de solo saber que entran en ese juego, de una digo no”, sentenció.