Mario Hernández fue hospitalizado: qué tiene el reconocido empresario

El empresario preocupó a los colombianos después de publicar imágenes internado en el hospital - crédito Mario Hernández/Instagram

El reconocido empresario colombiano Mario Hernández estuvo hospitalizado por covid-19 en la clínica Reina Sofía en Bogotá.

Te puede interesar: Shakira sigue arrasando y acumula nuevas nominaciones en los “iHeart Radio Music Awards 2024”

El creador de la marca especializada en artículos de cuero Mario Hernández compartió a través de su cuenta personal de Instagram su proceso de recuperación, subrayando que a pesar de la gravedad del virus su caso fue leve. “Los médicos me dieron salida de la clínica”, afirmó Hernández, quien a sus 82 años continúa participando activamente en el mundo empresarial.

La importante figura del sector de la moda y marroquinería reveló su diagnóstico junto a imágenes de su estancia en el hospital ubicado en el norte de Bogotá. Inicialmente en un video aparece con tapabocas para recalcar la importancia del cuidado personal frente a la pandemia:

Te puede interesar: Sofía Vergara disfrutó de un postre muy colombiano en pleno vuelo de regreso a Estados Unidos

“Soy Mari Hernández y tengo covid 19. Estoy en la Clínica Reina Sofía de Bogotá, me han atendido muy bien. Ojo, usen tapabocas siempre. Cuidémonos. Seguiré dando cantaleta, puesto que tengo covid leve”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

El santandereano envió un mensaje de autocuidado y reiteró el uso del tapabocas para prevenir contagios - crédito Mario Hernández/Instagram

El creador de la marca de accesorios en cuero Mario Hernández añadió un mensaje de precaución para sus seguidores: “Soy Mario Hernández, quiero contarles a todos que voy bastante bien con el covid (...) cuidémonos, esto está muy complicado”.

Te puede interesar: Sofía Vergara habla de Griselda y se confiesa: “La historia de Colombia está plagada de personajes como ella”

El empresario santandereano se mostró optimista y, tras ser dado de alta el miércoles 24 de enero, expresó gratitud hacia el personal médico que le atendió: “Gracias a los doctores por su atención en la Clínica Reina Sofía” y a sus seguidores: “Gracias a todos por sus mensajes”.

El colombiano, con su carácter emprendedor y persistente que lo caracteriza, anunció que se tomará el resto de la semana para continuar su recuperación desde casa y espera retomar sus actividades laborales a corto plazo. “Me dieron salida los médicos (…) No tengo neumonía, ya estoy bien, tengo que cuidarme esta semana, la próxima semana estaremos trabajando nuevamente. Gracias a todos los empleados de la clínica, lo atienden a uno muy bien”, aseguró en sus redes sociales.

El empresario colombiano estuvo internado en la Clínica Reina Sofía por covid-19 - crédito Mario Hernández/Instagram

El impacto de la noticia se sintió entre sus más de 114 mil seguidores en redes sociales, quienes expresaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. Además de su considerable trayectoria profesional de más de 45 años, Mario Hernández ha sabido ganarse el afecto de sus seguidores y clientes.

En su comunicado, el empresario no solo compartió su estado de salud, sino que también advirtió a la población a no bajar la guardia frente al covid-19. “Hago esta transmisión para que la gente se cuide, use tapabocas, esto está muy complicado, pero bueno, vamos para adelante”, añadió.

La pronta recuperación de Mario Hernández y su alta médica fueron motivos de alegría para los admiradores y clientes de su distinguida marca. El colombiano se mostró feliz saliendo de la clínica ubicada en el norte de Bogotá: “Recuperándonos cada vez más”, finalizó el santandereano.

El empresario fue dado de alta después de estar hospitalizado en la Clínica Reina Sofía por covid -19 - crédito Mario Hernández/Instagram

Cómo alcanzó el éxito Mario Hernández en su empresa de marroquinería

El colombiano ha generado miles de empleos en el país con la empresa bajo su nombre Mario Hernández, razones que lo llevaron a triunfar en el mercado de la marroquinería: “Es paciencia, es constancia, es ser bueno en lo que hace, es pagarle bien a la gente, es pagar impuestos, ayudar a construir país. Constancia en la vida, todo va llegando, tampoco no todo es el dinero, es mucha humildad”, indicó el empresario santandereano en una entrevista para W Radio.

Hernández resaltó la importancia del sector empresarial en Colombia que genera oportunidades laborales: “Con esta compañía generamos más de 2.000 empleos en el mundo. Tenemos 600 fijos, con satélites 1.000; con lo que hacemos afuera de Colombia, por lo menos 2.000 personas dependen de acá”, afirmó el colombiano para el medio Pulzo.