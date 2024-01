Incendios forestales: la Unidad para la Gestión del Riesgo no ejecutó ni la mitad del presupuesto en 2023

Petro urge a mandatarios locales: falta de preparación ante El Niño - crédito Ejército Nacional

En medio de la emergencia ambiental que viven varias regiones de Colombia por los estragos que va dejando el fenómeno de El Niño a su paso, continúan las críticas hacia el Gobierno nacional por parte de algunos sectores de oposición y de centro, por lo que han llamado falta de gestión y fallas en varios campos.

Desde el Congreso de la República no han sido ajenos a la coyuntura que Bogotá y departamentos como Cundinamarca, Santander y Boyacá, entre otros, sufren desde hace varios días por las intensas conflagraciones que no han podido ser controladas del todo por los cuerpos de emergencia como bomberos y Defensa Civil.

Esto, luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, llamara la atención de mandatarios locales. “Se advirtió a alcaldes salientes y entrantes la gravedad del fenómeno de El Niño que el Ideam marcaba. La predicción ha sido casi exacta. En realidad, los municipios que en su mayoría son incapaces para hacer los planes de ordenamiento y los proyectos, tampoco tienen capacidad de generar sus propios planes de mitigación del riesgo climático. Lo cual significa que la nación debe tomar este papel”, dijo el jefe de Estado.

En el mismo sentido, hizo énfasis en que la gestión de riesgo se prepara desde antes de cualquier tragedia climática y que trata de evitar la muerte, antes que nada.

“El plan de la nación de apoyar con agua las decenas de municipios hoy sin agua está funcionando. Hasta ahora hemos apagado centenares de incendios y la capacidad de compra de cosechas y su guardado está también funcionando correctamente”, añadió.

Colombia y Bogotá buscan apoyo global ante incendios devastadores - crédito Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

Ante lo dicho por el primer mandatario, la representante a la Cámara por Cambio Radical Carolina Arbeláez le salió al paso y le sacó en cara la baja ejecución presupuestal que tuvo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante 2023, la cual no alcanzó ni a acercarse al 50%.

“Estaban tan preparados que, teniendo más de 2 billones de pesos para la prevención y gestión del riesgo de desastres en la Ungrd, ejecutaron solo el 15% en el 2023″, manifestó.

Pero sus pullas no pararon ahí, ya que también sacó a relucir el hecho de helicópteros y aviones que se usarían para apagar incendios estén sin mantenimiento, mientras que las hectáreas de tierra que son consumidas por las llamas siguen en aumento.

“Que no se le haga mantenimiento a los helicópteros y aviones que ayudan a apagar incendios forestales, teniendo los recursos, no tiene ninguna justificación. No solamente hicieron una reducción significativa del presupuesto, no ejecutaron los recursos y ahora busca como lavarse las manos. La consecuencia son más de 6.600 hectáreas afectadas de páramos y reservas naturales”, agregó.

Congresista arremete contra ejecución presupuestal deficiente en Ungrd - crédito @kroarbelaez/X

Son un poco más de 30 los incendios con los que el 25 de enero de 2024 amaneció el territorio nacional, por lo que el presidente Petro tuvo que recurrir a la ayuda internacional para poder mitigar las emergencias en los diferentes puntos.

“Todos los equipos de la fuerza aérea se usan para apagar incendios en decenas de lugares del país, pero la predicción del Ideam dice que la crisis por calentamiento se extenderá a todo febrero y parte de marzo. Por tal razón he ordenado activar los protocolos de ayuda internacional”, declaró.

En el caso de Bogotá, también se pidió ayuda internacional, así lo dio a conocer el alcalde Carlos Fernando Galán, que aseguró que “Previendo que el fenómeno de El Niño se extenderá por varios meses, en el curso del día me he comunicado con representantes de los gobiernos de España, Estados Unidos y Chile para pedir ayuda”.