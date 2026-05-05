Colombia

Esta es la identidad y los antecedentes judiciales del hombre que agredió a una mujer en hotel de Medellín

El episodio generó alerta entre el personal del establecimiento y derivó en la apertura de una investigación judicial sobre la conducta del agresor

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Las cámaras de seguridad registran la llegada de un hombre semidesnudo a la recepción del Hotel Plaza Mayor 44 en la madrugada del 5 de abril de 2026. El hombre interactúa con la recepcionista antes de inclinarse sobre el mostrador. Momentos después, el hombre aparece detrás del mostrador, y la recepcionista no está visible. La zona de recepción queda vacía en los siguientes segundos - crédito @Anxiousvids / X

José Abelardo Rocha Moncada, implicado en un reciente episodio de violencia en Plaza Mayor 44, un hotel en Medellín, fue identificado tras verificarse su participación en un ataque contra una recepcionista, según confirmaron fuentes de la Fiscalía Genera

Rocha Moncada, ciudadano colombiano de 38 años, oriundo de Paime, Cundinamarca, presenta antecedentes judiciales, entre los que se encuentra un proceso por homicidio y porte de armas, además de ser propietario de la empresa de criminalística Asesoría e Investigaciones Jurídicas y Criminalística JR, con sede en Bogotá.

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De acuerdo con trabajadores del hotel consultados por El Tiempo, el implicado, quien era huésped en el establecimiento, solicitó a la empleada que ingresara a su habitación.

Ante su negativa, la trabajadora descendió al primer piso en busca de su jefe, momento en que Rocha Moncada la persiguió y la golpeó en el rostro. Luego, el atacante comenzó a gritar desde su habitación, causando temor entre el personal.

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El ataque se registró la madrugada del 4 de mayo en el Hotel Plaza Mayor 44, generando indignación y llamados a reforzar la seguridad en Medellín - crédito Tripadvisor/Captura video
El ataque se registró la madrugada del 4 de mayo en el Hotel Plaza Mayor 44, generando indignación y llamados a reforzar la seguridad en Medellín - crédito Tripadvisor/Captura video

Tras el ataque, Rocha Moncada sufrió convulsiones y fue trasladado a un centro médico.

Inicialmente, su identidad fue manejada como la de un extranjero, pero la Secretaría de Seguridad de Medellín, dirigida por Manuel Villa, confirmó el medio citado, que se trataba de un ciudadano nacional bajo proceso judicial.

Antecedentes penales de José Abelardo Rocha Moncada

Fuentes judiciales de la Fiscalía General indicaron que Rocha Moncada tiene antecedentes por homicidio y porte de armas relacionados con un proceso abierto el 5 de marzo de 2023.

Este hecho corresponde al asesinato de Hoverney Rodiño Bravo, de veintiún años, quien presuntamente intentó robar a un taxista en el centro de Medellín, según versiones iniciales.

Rocha Moncada argumentó que contaba con permiso para portar arma y disparó al observar que la víctima se acercaba con un cuchillo.

Las acciones legales emprendidas por la trabajadora afectan el proceso judicial en curso, en el que las autoridades evalúan los antecedentes y la situación del acusado - crédito @Anxiousvids
Las acciones legales emprendidas por la trabajadora afectan el proceso judicial en curso, en el que las autoridades evalúan los antecedentes y la situación del acusado - crédito @Anxiousvids / @X

La Fiscalía General cerró el caso tras concluir que actuó en legítima defensa. El implicado se entregó voluntariamente después de los hechos.

Rocha Moncada estuvo involucrado en diversos incidentes violentos, incluido un arresto el 1 de mayo vinculado a otro altercado; sin embargo, posteriormente fue liberado.

El proceso actual por lesiones personales derivado del ataque reciente sigue en curso, y no hubo respuesta de la defensa consultada por este medio.

El personal también aseguró que hubo conductas inapropiadas adicionales hacia otras trabajadoras del hotel. La investigación judicial permanece abierta para definir el alcance de los cargos. El acusado sigue bajo vigilancia de las autoridades.

Tras el ataque en el hotel Plaza Mayor 44, la víctima prepara una denuncia formal por lesiones personales, lo que podría ampliar el seguimiento judicial sobre José Abelardo Rocha Moncada.

Alcalde de Medellín se pronunció sobre el hecho violento en un hotel en la capital antioqueña - crédito captura de pantalla Federico Gutierrez / x
Alcalde de Medellín se pronunció sobre el hecho violento en un hotel en la capital antioqueña - crédito captura de pantalla Federico Gutierrez / x

El acto violento fue tan mencionado en redes sociales que incluso el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció al respecto en su cuenta oficial de X, antes Twitter: “Este individuo, que no es extranjero, es colombiano, ya fue detenido por el delito de lesiones personales y está siendo presentado ante las autoridades judiciales. La mujer presentó su denuncia y fue atendida por medicina forense. Tolerancia cero ante la violencia contra nuestras mujeres”,

Las zonas rojas aumentan en Medellín pese a operativos oficiales

Medellín vive un repunte en la presencia de zonas rojas, espacios donde la convivencia urbana choca con el avance del delito, el consumo abierto de drogas y una dinámica social cada vez más compleja.

El más reciente debate en el Concejo de la ciudad evidenció que, pese a intervenciones oficiales constantes durante el último año, aún existen cerca de 50 puntos críticos de alta conflictividad, distribuidos en al menos cuatro comunas. Estos sectores concentran no solo la atención de los ciudadanos, sino también el escrutinio de cabildantes y autoridades, que advierten la falta de resultados palpables en la lucha contra el deterioro social y la criminalidad.

En abril de 2025, miembros del Concejo de Medellín habían señalado la urgencia de intervenir de manera sostenida al menos 46 sectores identificados como zonas rojas. Doce meses después, el panorama no muestra una reducción clara de los riesgos asociados, y el número de puntos críticos ha aumentado a casi 50, de acuerdo con los datos presentados en la sesión reciente.

Atención a habitantes de la calle en Medellín
El aumento del consumo de drogas en zonas públicas de Medellín afecta la vida comercial y la seguridad ciudadana en sectores clave - crédito Alcaldía de Medellín - crédito Alcaldía

Las zonas rojas son áreas urbanas donde confluyen la presencia constante de habitantes de calle, consumo visible de sustancias psicoactivas, ocupación irregular del espacio público, explotación sexual, microtráfico, extorsión y hurtos. Además, en varios puntos se detectaron redes de mendicidad instrumentalizada y otras modalidades de economías ilegales que logran adaptarse rápidamente a las estrategias policiales.

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